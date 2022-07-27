日本男星本木雅弘帥兒內田雅樂，24歲的他以藝名「UTA」出道當模特兒，並在短時間內就曾參與過UNDERCOVER、COMME DES GARÇON以及HERMÈS等品牌的發布會，不過在進入時尚行業之前，曾想成為職業籃球選手的他主要以運動休閒服飾為主，「那個時候我總是穿T恤、帽Ｔ，但當我進入時尚行業後，總體而言是簡約風格，但我會盡量在穿搭中添加亮點。」對於服裝他向來不懼於挑戰各種風格，更曾表示自己如果有機會很想嘗試看看女裝，此次接受本報之邀以擁有醒目色彩的Prada服裝演繹「Wild and Young」的時尚魅力。

內田雅樂私服多以剪裁簡約為主，喜歡運用亮色、獨特設計單品製造整體穿搭亮點。Prada 納帕軟皮革外套15萬元（台灣目前無現貨）、納帕軟皮革短褲8萬5000元、三角後背包 10萬5000元、方頭皮鞋 3萬4500元。（攝影／JOJ PHOTO‧服裝／PRADA）

UTA國小起就至瑞士唸書，後至美國舊金山求學，熱愛籃球的他也在當時懷有成為職業籃球選手的夢，甚至還曾與金州勇士隊明星球員一同訓練過，濃眉大眼加上高䠷的身形，出色外型讓他在路上被星探挖掘，後來與家人討論後便決定以模特兒身份出道，「我的家人總是會支持我的決定，他們總是說那是你唯一能夠在年輕時體驗的，他們不會阻擋我去嘗試任何挑戰，他們只會提醒我要專注於每個目標上，謹慎的對待每份工作，但別忘了在過程中也要玩得開心。」自由的家庭教育方針，讓他勇於嘗試來自不同領域的挑戰，而近期他也接受了演技課程，希望未來也能挑戰戲劇演出。

內田雅樂近期除模特工作外，也在上演技課程，他分享很喜歡《重慶森林》中金城武的角色。Prada 條紋棉質T-shirt 3萬1000元、羊毛西裝外套 14萬元、羊毛短褲 5萬2000元。（攝影／JOJ PHOTO‧服裝／PRADA）

在所有戲劇類型中，他表示「我喜歡看所有類型的戲劇，但恐怖片我真的不行！」其中最讓他喜愛、收穫最多的是人性戲劇（Human Drama），他認為在該類型中的情感表達、劇情中人與人之間的情感等等，是最容易打動觀眾的，而這也是他最想嘗試看看的戲劇類型之一，而他也分享自己特別喜歡《重慶森林》，日前該片重新上映時，他也特別至戲院再度觀賞「我超級喜歡這部片演員的演技、劇情，我從這部片也得到很多時尚的靈感、啟發。」

切回時尚，在整段採訪當中，不論是提到工作、運動、想嘗試的內容，UTA都提到「Wild and Young」，把握自己的青春歲月勇於嘗試各種風格、認真對待每份挑戰，以他自己的服裝風格為例，雖然他大多以簡約的色系、剪裁作為基調，不過她十分喜歡運用部分顯眼的色彩、獨特單品製造穿搭亮點，「我覺得這幾年我的時尚風格變化很多。」近期他也會融入部分中性元素，如過去多為女性佩帶的珍珠項鍊、飾品等等，在日本時更經常會自己以多彩的指甲油搭配當時的穿搭，「我有很多女性單品例如飾品等等，因為我很希望自己的時尚是「無性別」(Genderless)。」但可惜自己的身材比較壯碩，與女性服裝的版型比較不符合，「但其實比起男裝的廓形，很多女性服裝單品的線條我更加喜歡。」此次拍攝則穿上Prada灰色西裝套裝演繹私服簡約時尚的感覺，另一趟則選擇以深綠色皮革外套搭配黃色短褲，演繹「Wild and Young」的時尚魅力。

PRADA三角後背包，11萬5000元 。（PRADA提供）

PRADA三角後背包，11萬5000元 。（PRADA提供）

PRADA三角後背包，11萬5000元 。（PRADA提供）

PRADA三角後背包，11萬5000元 。（PRADA提供）

PRADA方頭皮鞋，3萬4500元。（PRADA提供）