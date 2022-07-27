設計購物網站Pinkoi看好近年群眾募資的市場成長，宣布將於8月1日起，SaaS服務「Pinkoi群眾募資」，結合Pinkoi網站原有的AI技術、國際金流及物流追蹤與跨境購買等平台服務，並訴求5大贊助特色、3大加值服務，並於8月1日起連續六週每週推出一個特邀原創設計募資案。

墨墨頭 MoreMoreToe小毛病怪獸，情緒分裂機能小背包，8月1日專案上線。（Pinkoi提供）

Pinkoi群眾募資特色分針對贊助者與提案人為兩個面向，針對前者品牌提供100%原創設計支持、優質贊助保障、雙向透明的溝通管道、跨載具贊助、同享P Coins優惠等內容提供贊助人安心的募資平台;針對後者則提供一站式物流、開立募資訂單發票、站外廣告投放等加值服務，為提案人解決募資期間的痛點，也協助品牌在募資結束後接軌Pinkoi設計館長期販售。

le brewlife 樂步，城市系列濃縮咖啡原液2.0，8月23日開始群眾募資。（Pinkoi提供）

另，自群眾募資上線起，連續六週品牌也推出包括墨墨頭 MoreMoreToe耗時3年測試製作的「情緒分裂機能小背包」，能一秒拆卸變大小兩包；還有全台首創常溫保存的「le brewlife樂步 – 濃縮咖啡原液2.0」；採用海廢熱壓製成的「TZULAï厝內 – 海廢轉生學習桌椅」等，目標在2個月內創造千萬募資金額。平台目前屬於前期上線階段，預計於10月上旬，優先開放給台灣和港澳品牌做申請，未來也計畫將服務拓展到亞洲其他市場，讓好設計可以不分國界的被實現。