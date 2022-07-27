新人李浩瑋即將在8月14日於Zepp NEW TAIPEI 舉辦個人第二場個人演唱會「魔幻島 Miracle Island」，近來忙著籌備全新個唱及新專輯工作的他搶先在上周末推出自己的樂團「FORMOZA」的新專輯發表線上演唱會「北都事變」。

年僅22歲卻有著豐沛創作能量的李浩瑋。從小拜爸爸愛聽搖滾樂之賜，讓他常在爸爸車上聽到齊柏林飛船（Led Zeppelin）、槍與玫瑰（Guns N' Roses）和邦．喬飛（Bon Jovi）等經典搖滾樂團的專輯，他笑說：「在小時候就常跟著爸爸聽這些老搖滾樂，因此對搖滾有一種特殊的情懷。」

他高中索性加入熱音社，更從此立定把做音樂當成未來的職業志向，也開始學鋼琴吉他及寫歌，他笑說：「因為搖滾樂救贖當時叛逆年少輕狂的我，也讓我決定未來要當一位專業的音樂人。」

他的第二場全新個唱「魔幻島」倒數半個月，日前宣布演唱會嘉賓邀來壞特？te、高爾宣後，再揪派偉俊、陳嫻靜當嘉賓，他現在同時籌備新專輯及演唱會的他可說箭在弦上忙到不可開交，不過自有一套時間管理的他可說「分身有術」，儘管忙碌，但對於休息時間非常重視的他仍會抽空遛狗、打電動、打球以及陪女友當做是「充電」，甜蜜放閃。