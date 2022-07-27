目前在關島附近海面的熱帶性低氣壓有機會增強為颱風桑達。（圖取自氣象局網頁）

今年第5號颱風桑達（Songda，越南提供，紅河支流）最快可望今天（27日）形成。目前在關島附近海面的熱帶性低氣壓有機會增強為颱風，日本氣象廳最新路徑預估顯示，桑達颱風將於4天內往北大轉彎，可能逼近北台灣近海。

26日晚間8時關島北北西方海面形成一個熱帶性低氣壓，未來預估向北北西移動，預估短期之內對台灣無影響。日本氣象廳最新路徑預估顯示，目前在關島附近熱帶低壓將於今天（27日）內增強為今年第5號颱風「桑達」（Songda，越南命名，意即紅河支流），並於4天內往北大轉彎，可能逼近北台灣近海，

中央氣象局指出，27日2時的中心位置在北緯 16.3 度，東經 143.2 度，以每小時27公里速度，向西北進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」26日晚間發文，預告「桑達颱風即將形成」，點名這個位於關島附近的熱帶低壓（美國聯合颱風警報中心編號「93W」），有機會於未來24小時內成為今年第5號颱風「桑達」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，在日本琉球附近還會有1個低壓系統出現，「低壓大亂鬥，互相搶資源、扯後腿」，路徑變化錯綜複雜，「不宜太早下定論，繼續看風向」。預告一下，下週三過後有安排室外活動的朋友請做好雨備方案！

天氣風險公司總經理彭啟明引述路徑預測圖表示，今年第5號颱風「桑達」27日可能生成，預期對台灣的直接影響機會低。

至於今日天氣，今日太平洋高壓逐漸減弱，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多仍為晴到多雲且高溫炎熱，午後中南部、大台北地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局提醒，今日南投地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣溫方面，今日各地大多仍為晴到多雲且高溫炎熱，全台普遍高溫都有32至35度，在大台北、高屏及東半部局部地區易出現36度以上的高溫，尤其是花蓮縣縱谷有38度極端高溫發生的機率。