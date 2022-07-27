俄烏戰爭近期雖然仍呈膠著狀態，但戰爭情勢的轉變已透露出端倪。從烏克蘭情報總局傳出消息稱，開戰5個多月來，俄羅斯已經消耗掉其導彈庫存將近6成，但未來仍有大量前蘇聯時期庫存的導彈可以使用。分析人士認為，如果從開戰以來雙方的武器庫存與兵源補充來觀察，普丁在這場戰爭中已沒有戰勝的希望，而當中造成勝負的因素，從一開始俄方速戰速決策略失敗後就已經確定下來。

在補充兵源上，烏克蘭今年內還會陸續有100萬完成訓練的兵源投入戰場，明年還能再增加200萬人，圖為烏克蘭部隊為陣亡官兵舉行葬禮。（圖／美聯社）

歐洲情報界傳出消息稱，在經歷數個月的消耗戰之後，目前烏軍還看不出有反攻的氣勢，但俄方也沒有組織有規模的攻堅戰。美國中情局認為，俄軍戰損減員已超過6萬人，其中1.5萬死亡、4.5萬受傷，加上烏東親俄部隊，作戰人員應不到15萬人，兵力無法形成優勢，再加上彈藥缺乏，短期內以「休整」為名，未發動像樣的大型攻勢也是很自然的事。

美國提供的海馬斯高機動多管火箭系統，讓烏軍在戰場上取得從未擁有的優勢。（圖／美聯社）

分析人士指出，俄羅斯在戰爭爆發前2個月內打閃電戰失敗，就已經註定了戰爭的走向，它給了烏克蘭足夠的時間和空間去動員後備兵源，並接納西方國家的武器，同時在作戰中快速推進武器與人員訓練等軍備「北約化」。烏克蘭駐美大使日前指出，在補充兵源上，今年內還會陸續有100萬完成訓練的兵源投入戰場，明年還能再增加200萬人，這是烏克蘭應對戰爭採取全國總動員的結果。反觀俄羅斯，因為沒有宣戰，從一開始投入20萬人後，又調回去一部份義務兵，補充的兵源很少，經過戰損後即出現嚴重缺員。目前在戰場上的俄軍估計比開戰初期少了3成，很多滿編600人的營級部隊目前缺員甚至高達半數以上。以俄軍Rosgvardia第604特種部隊為例，新加入的士兵只訓練3個月就上戰場，同時俄聯邦議會還修法讓一些中老年人接受徵召入伍服役，可見得缺員情況的確十分嚴重。

烏軍近期獲得美國提供海馬斯多管火箭系統後，戰爭情勢出現逆轉跡象，圖為哈爾科夫烏軍正在籌劃對俄軍進行的反攻。（圖／美聯社）

在兵源之外，若從武器的角度觀察，在經歷數月的纏鬥下，俄羅斯裝甲車等重形武器損失極大，連一些庫存老式裝甲車都已開上戰場，戰事拖延也使得導彈與其他先進武器快速消耗，加上受到西方制裁，製造武器需要的精密零件與材料遭到禁運，產能大幅下滑，只能靠庫存做補充。如果導彈等先進武器彈藥打了5個月消耗了大半，剩下的可能就撐不到年底了。

無人機的使用是俄烏戰爭中最受矚目的新輿戰術之一。圖為烏軍操作無人機調整對俄軍發炮擊。 （圖／美聯社）

反觀烏克蘭的情況卻正好相反。戰爭開打沒多久，使用俄式裝備的烏軍很快地就面臨裝備不足的窘境，而除了便攜式與用後即棄的武器（例如單兵武器、標槍與 針刺導彈、自殺式無人機等等）之外，烏軍無法使用北約提供的重型武器，因此最後是協調由波蘭、捷克等同樣使用俄式裝備的國家提供大型武器，據稱光是俄式坦克就多達200輛。然後烏克蘭要利用這個緩衝期讓部份人員接受使用北約武器的訓練，並組建相關的後勤體系，才能將武器系統逐步北約化，如此才能用上北約國家所提供源源不絕的大型武器或先進裝備。

愈來愈多接受北約訓練的烏克蘭士兵加入戰場，使用北約所提供的重型武器。圖為烏克蘭士兵在頓涅茲克戰場上駕駛北約提供的自走砲。（圖／美聯社）

從一份烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）向北約提出的裝備清單中可以發現，戰爭前3個月要求以北約裝備武裝10個炮兵營，目前據稱已裝備了12個營，7月底這個數字還會加倍。北約對這些炮兵營還將提供50萬發導引炮彈，價格雖然高達每枚數萬美元，但威力十足。以此進度推測，烏軍的武器裝備北約化的進程應該能在年底前基本完成，如此一來烏軍就具備打長期消耗戰的條件。換言之，最近1、2個月應當是人員訓練與武器裝備較為尷尬的時期，但這個窗口正在快速地縮小。

曾經在6月初向英國媒體抱怨烏軍缺乏炮彈的烏克蘭情報總局副局長史基比特斯基（Vadym Skibitsky）近日表示，他們密切注意俄羅斯所使用的武器數量與狀態，根據估算，俄軍迄今已消耗掉庫存中55%到60%的導彈，但仍有大量舊蘇聯武器可供使用，例如巡航導彈、Smerch、Uragan、BM-21 Grad火箭和各種類型的航空炸彈。俄軍缺乏先進導彈是因為在國際制裁下，俄羅斯軍火企業無法獲得生產先進導彈的外國零件。

烏克蘭情報總局副局長史基比特斯基近日表示，他們密切注意俄羅斯所使用的武器數量與狀態，根據估算，俄軍迄今已消耗掉庫存中55%到60%的先進導彈。（圖／烏克蘭情報總局）

自俄烏戰爭以來，俄軍發布的傷亡人數已超過4.2萬人，其中陣亡人數已超過蘇聯在整個阿富汗戰爭中的陣亡人數1.3萬人，按這個速度，戰爭拖延到年底，在烏克蘭有更多先進裝備下，外界估計俄軍傷亡可能會超過10萬人。若從雙方兵源與武器裝備2個角度有限的觀察，勝敗之數早已在俄方閃電戰失敗時便已出現，普丁既然未能在後來的幾個月中扭轉形勢，勝利的機會之窗已經緩緩關上，勢必要吞下敗戰的羞辱了。