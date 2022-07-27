民進黨桃園市長參選人林智堅近日深陷中華大學及台大國發所論文風波，引以為傲的政績牌新竹棒球更因品質問題挨轟，前民進黨立委林濁水呼籲，黨主席蔡英文和林智堅該決斷了！

林濁水27日凌晨在臉書指出，由於「論文門、球場門」雙門夾擊，效應加乘，到現在，主動解決的話整個選情肯定重挫；但是被動等台大處理的話，將整個崩盤。重挫還可以力圖回升，崩盤就慘了！

林濁水認為，重挫和崩盤實在差太大，不宜再幻想用超強意志力繼續梗就可以過關，「選那一個，主席和林智堅該決斷了！」

根據媒體綜合報導，林智堅24日一早再度針對論文事件召開記者會，欲澄清他在台大國發所的碩士論文並未有抄襲的狀況。沒想到，22日（週五）在新竹市立棒球場舉行改建後首場例賽，由味全龍對上富邦悍將之戰，球場被網友爆出仍有許多缺失，負評在這幾天廣為發酵，富邦悍將明星球員林哲瑄還受傷，恐整季報銷。

外界許多評論認為，台灣平常看棒球棒球的人口大約有500到600萬人，遠勝寫碩博士論文者，新竹球場事件對於民進黨選情的殺傷力，比論文還要嚴重數倍。

而民進黨立委高嘉瑜近日也披露，黨內憂心恐會衝擊北北基桃竹選情，造成「一屍5命」，內部傳出「換堅」的聲音，此言雖已遭民進黨發言人謝子涵否認，強調民進黨不會隨外界起舞，所謂調整選舉提名的說法是空穴來風的假議題，惟林智堅選情嚴重受傷已可預見，相闗傳言或討論並非不合情理。

但是民進黨前立委林濁水卻認為，論文門、球場門雙門夾擊，效應加乘，「主席和林智堅該決斷了！」