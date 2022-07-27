27歲的華視正妹主播王乃伃，2019年曾和大17歲的有婦之夫朱凱翔被媒體爆出辦公室緋聞，日前時報周刊CTWANT直擊在主播圈討論度頗高的她，似乎有了新戀情。7月19日，王乃伃背著25萬名牌包，與她看來年紀相仿的平頭斯文男約會，兩人一同進入一間隱身於大樓中的商務旅館開房間，休息2小時約700元上下，非常樸實無華。

下了主播台的王乃伃準備下班，素顏戴眼鏡看來清純。（圖／本刊攝影組）

王乃伃與一名斯文男相約在捷運站外會合，一碰面就有不少肢體接觸的小動作。（圖／本刊攝影組）

7月19日晚間6點半左右，王乃伃結束一天的工作後，卸妝下班離開公司，即便是素顏戴上眼鏡、側背著25萬名牌包，低調裝扮卻依然掩不住女主播的風采。之後她漫步到捷運站與一名身穿白色襯衫、藍色牛仔褲的男性會合，對方看起來面貌斯文帥氣，與王乃伃年紀相仿。同樣穿著上白下藍的兩人，一見面就先講個不停，男生也相當紳士地接過女生手上的白色紙袋，兩人越講越靠近，然後女生溫柔地伸出手，輕輕往對方的胸口一拍，動作既親密又不黏膩，這樣的小動作，看來正是他們彼此間增進情趣的暗號。

兩人就近前往電視台附近的某棟商業大樓。（圖／本刊攝影組）

兩人搭乘電梯直達七樓的一間商旅。（圖／本刊攝影組）

王乃伃和平頭斯文男會合後，原本以為他們是要一起共進晚餐，結果卻是就近轉往不遠處的商業大樓，搭上電梯一路直達位於7樓的商務旅館。經過2小時，晚上八點48分，兩人再度現身準備離開大樓，王乃伃與斯文男一起走回捷運站的途中，不知何故的突然伸手指著男方兩次，看起來既是警告、又有著些許調情意味，然後又走了幾步，男生伸手擋開女生的手，隱約間似乎感受到火藥味，不知剛剛是否在商旅發生什麼不愉快的事。進站後的兩人在等待捷運列車時，斯文男還拿手機給王乃伃看，之後男生先下車，女方則繼續搭車回家，約莫9點半時返回自家住處。

兩小時後王乃伃與斯文男從這棟有著商旅的大樓離開。（圖／本刊攝影組）

王乃伃不知在講什麼，表情有些不悅，手一直指男方，男方也伸手擋掉。（圖／本刊攝影組）

對於與斯文男兩人的關係，本刊記者詢問王乃伃得到回應表示：「謝謝關心，私事就不好意思，不多做回應。」

在等捷運時斯文男滑手機，王乃伃在一旁看得很仔細。（圖／本刊攝影組）

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