正妹主播王乃伃爆出新戀情，時報周刊CTWANT在7月19日傍晚，直擊背著25萬名牌包的王乃伃，下班後與她年紀相仿的平頭斯文男約會，抓緊有限時間的兩人直奔電視台附近的平價商務旅館開房間，整個行程既低調又樸實。但其實本刊並不是第一次直擊王乃伃和平頭斯文男約會，上月兩人一同用餐，搭捷運時女方還主動突襲男方重要部位，令人看了臉紅心跳。

斯文男緊牽著王乃伃的手一起過馬路。（圖／本刊攝影組）

兩人在路上不時上演摟抱畫面，看得出感情很好。（圖／本刊攝影組）

時間拉回到6月21日晚間6點半左右，王乃伃卸妝下班後就搭上捷運，直奔後山埤站與男友會合。一見面男方很自然地接過她價值約9萬8千元的名牌大手袋，或許是因為離開上班的電視台，兩人聊了幾句後，平頭斯文男就伸手摸起王乃伃的額頭，接著將對方抱入懷中，接著十指緊扣，互相牽緊對方過馬路，然後走進一家熱炒店吃晚餐，這次約會依然是走平價風格。

斯文男長相帥氣，用餐時王乃伃看著對方眼神充滿了愛意。（圖／本刊攝影組）

用餐完畢兩人準備搭捷運返家，兩人抱緊緊似乎難捨難分。（圖／本刊攝影組）

用餐過程中，兩人邊吃邊聊，王乃伃似乎身體有些不舒服，男友再度伸手摸了她的額頭。晚間7點半，飽餐一頓的兩人一起走到捷運站，等車的時間，小倆口不顧旁人擁抱在一起，王乃伃竟當場將手伸到男方臀部下方的兩腿中間，直搗鼠蹊部，儘管男友屢次將王乃伃愛的小手移開，但下一秒「乃伃魔掌」又立即回到相同位置。之後，男方在南港站下車轉搭台鐵，而王乃伃則繼續乘車並獨自回家。

王乃伃不斷地伸手直搗男方重要部位，男方也多次將她的手柔性移開。（圖／本刊攝影組）

三天後王乃伃與斯文男一同吃燒肉。（圖／本刊攝影組）

另外，又隔了3天後的6月24日，記者又在市政府附近的立食烤肉店，撞見王乃伃和男友兩人正在大嗑燒肉。結束肉肉約會小倆口，吃飽後就在門外告別，而此地則距離王乃伃工作的電視台僅僅相隔不到兩公里。之後男方溫柔的摸了她的頭，兩人接著又摟著彼此走了一小段路，感情好到隨時都想碰觸到對方，最後兩人各自分開逛街去。

對於與斯文男兩人的關係，本刊記者詢問王乃伃得到回應表示：「謝謝關心，私事就不好意思，不多做回應。」

吃完燒肉在餐廳外，兩人的眼鏡都起霧，斯文男還很貼心要幫王乃伃擦眼鏡。（圖／本刊攝影組）

斯文男摟著王乃伃離開餐廳，王乃伃看來心情很好，話講個不停。（圖／本刊攝影組）

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