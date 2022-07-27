日前胡祖薇離開經紀公司凱渥後，搭捷運到內湖等待專車來接她。（圖／本刊攝影組）

胡祖薇參加《全明星運動會3》成為紅隊的「顏值擔當」，甜美外型的她，不時就被觀眾將她和同隊隊友觀眾「送作堆」。然而時報周刊CTWANT接獲爆料，胡祖薇的另一半並非邱勝翊（王子）、徐謀俊等螢幕CP，實際上她早有個大8歲交往一段時間的男友，對方除了在韓國當過一年的「練習生」，還有在大陸出演影視作品的紀源。

達內湖某羽球館，先下車的是紀源。（圖／本刊攝影組）

六月三十日中午十二點半左右，胡祖薇從住處搭車前往經紀公司凱渥，約一點多在疑似是同事的人員陪同下到捷運站，接著她在捷運文德站下車。約莫兩點半，一輛白色休旅車開到捷運出口，胡祖薇迅速坐進副駕，三點多抵達台北市內湖一家羽球館，駕車的正是男友紀源。

除了胡祖薇與紀源之外，同行一起打球的還有徐新洋、吳心緹、房思瑜、廖允杰、席惟倫、楊孟霖、晏柔中、陳妤和林昀希等人。（圖／本刊攝影組）

由於停車位置貼近牆壁，紀源先開車門下車，坐在副駕駛座的胡祖薇則把大長腿跨到駕駛座，動作一氣呵成，身手依舊矯健，小倆口隨後走進球館打球，同場的還有徐新洋、吳心緹、房思瑜、廖允杰、席惟倫、楊孟霖、晏柔中、陳妤和林昀希等《全明星》大集合。五點二十一分，一行人走出羽球館，紀源除了駕車載女友胡祖薇之外，還貼心地把陳妤、林昀希及一名女子一一送回家。

運動結束後，紀源先將三個女生送回家後，才與胡祖薇返回住家附近停車。（圖／本刊攝影組）

但不知是否運動後過於燥熱，紀源一路上多次被捕捉到「口罩失蹤」，好在他進入便利商店前記得戴回口罩，取完貨小倆口才驅車前往住處附近的停車場。徒步走回家途中，2人雖然沒有過多肢體互動，但紀源並沒有因為運動消耗太多精力冷落另一半，再度拉下口罩嘴巴動個不停，胡祖薇則是選擇靜靜聆聽，進門前由女方刷卡進門，才結束這場運動約會。

胡祖薇和紀源一前一後進門，早在今年三月，本刊也曾直擊紀源返回該處。（圖／本刊攝影組）

其實早在三月三十日下午一點多，本刊就曾直擊紀源結束直播活動後，獨自駕車回到相同的停車場、住宅社區，當時他熟門熟路地持感應器刷卡進門，這次又被捕獲和胡祖薇一同返家，2人疑似發展到同居的狀態。

笑容甜美的胡祖薇在參加《全明星3》時，經常被網友拿來與同隊隊員配對。（圖／取自胡祖薇臉書）

今年34歲的紀源，過去曾與《原子少年》人氣選手范范、陳柏諦、呂尊揚，以及男團ALL IN 5隊長吳承恩組男團《Future Idol未來偶像》，近來已鮮少有活動，雖然他有陸續推出影視音樂作品，但出道至今一直星路平平。不過他熱愛戶外活動，也擅長攀岩、游泳，加上長相帥氣有型，又大女方8歲，剛好符合胡祖薇「成熟」、「長相乾淨」、「會運動」的擇偶條件。據了解，紀源IG與胡祖薇媽媽互相關注，翻開紀源的社群網站也有不少他探班《全明星》的照片，可見2人交往多時，且他早已獲得女友媽媽的認可，小倆口感情穩定發展。

《全明星3》總決賽時，紀源還以親友團身分去探班加油。（圖／取自紀源IG）

對於胡祖薇與紀源爆出戀情，且疑似進展到同居狀態，胡祖薇經紀公司凱渥表示，「我們公司不過問藝人私生活，謝謝關心。」

今年34歲的紀源過去曾組男團《Future Idol未來偶像》。（圖／取自紀源IG）

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