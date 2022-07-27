台北東門興記水餃是電影天后林青霞的最愛，已不是新聞，其實興記水餃早在與林青霞畫上等號前，已經是東門市場的排隊美食，林青霞也是因為當初住在東門附近時，父親常買回家，才會一吃成幾十年的老主顧，經常一買就是2、3千顆，帶回香港享用或餽贈親友，據了解，連前香港媒體大亨黎智英也曾在她的饋贈名單中。

說起台北東門興記，其實已經有80年的歷史，最早在1930年代，由老闆娘郭林初旭的公公和婆婆創立的，當時郭林初旭的公公從福建渡海來台投靠台北開雜貨店的哥哥，並落腳在台北東門附近，在電力公司上班的公公、收入微薄，婆婆為了要養7個孩子，就在東門市場擺攤做麵條貼補家用，郭林初旭的先生郭禮忠身為長子，11、12歲就要幫媽媽做生意，還要送麵條到附近麵店，長大念北投的復興中學，一樣要在早上起床後先把麵條處理好，才急忙趕搭火車去上學。

身高180公分、體格壯碩的郭禮忠其實對運動非常有興趣，還是國手級的運動員，他的專長是舉重，曾在全省舉重錦標賽拿下亞軍，還去參加亞運，不過一位運動教練級的鄰居老大哥告訴郭禮忠，練體育不是長久之計，身為長子的他應該多幫忙照顧6個弟妹，因此郭禮忠毅然決然放棄對運動的愛好，專心幫家裡做麵條生意。

至於郭林初旭是怎麼嫁到郭家的呢？竟是跟古裝連續劇一樣的「指腹為婚」！原來雙方家長都是來自福建的同鄉好友，郭林初旭的媽媽懷孕時，雙方就說好，如果是女孩就給郭家當媳婦，兩人長大後就這麼結婚了。婚後郭林初旭幫婆婆擺攤煮麵條，清晨3、4點就要起床工作，數十年如一日。

夫婦倆後來發現台灣飲食文化逐漸改變，郭禮忠每天騎機車送麵，輪子都被麵條重量壓扁了，還賺不了幾千元錢，還不時碰到麵店倒閉或收不到貨款，眼看家裡食指浩繁、5個孩子逐漸長大，一心想要有所改變。

台北東門興記在已故老闆郭禮忠（圖左相片）、太太郭林初旭（圖右）接手後，發揚光大。（圖／趙世勳攝）

有次他們帶孩子去吃港式飲茶，看到孩子用餐時開心的模樣，突然靈機一動，發現可以試試，於是郭禮忠拜師學藝，開始研究怎麼做，先以叉燒包做試驗，經反覆試作，失敗的產品堆得跟天花板一樣高，最後放到攤位上試賣，不料大受歡迎，接著再繼續研究其他種類港點，數量高達50幾種，也都很熱賣。

出版上百本食譜的美食作家梁瓊白，30年前搬家到東門市場附近，偶然經過興記攤位，發現港式點心竟有茶樓水準，菜肉包、叉燒酥、腸粉、蘿蔔糕等超人氣點心都讓她驚豔，從此成為她下午茶和宴請客人的最愛。

至於林青霞最愛的興記水餃，則在80年代開發出來。餃子皮的厚度恰到好處，加上內餡真材實料，想不受歡迎也難。後來興記還跨足做起江浙點心，例如芝麻包、珍珠丸子等，一樣很受歡迎。

由於郭林初旭和郭禮忠是做麵條出身的，對於麵粉的掌握相當專精，發現不同的麵粉得用不同的方式對待，連天氣變化和擀麵及發麵的時間早晚，都要一一算準，為了保證品質，興記自設工廠，早期由郭禮忠親自督軍，郭過世後則由兒子負責，帶著10幾位師傅在新莊工廠製作。

目前興記只提供外帶和網購服務，未來將在東門市場店面旁的儲藏空間設置座位區，客人可以直接在店內享用。郭林初旭說，她嫁到郭家做麵食轉眼已60多年了，過去和先生郭禮忠為生活打拼的種種過程，好像發生在昨天一樣，趁現在還可以活動，每天就會到店裡幫忙做一下，「自己做高興就好」，以後就讓下一代繼續努力。

興記老闆娘郭林初旭高齡80歲，身體仍相當硬朗，每天到店裡幫忙。（圖／趙世勳攝）

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