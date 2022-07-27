台北市的東門市場早在日據時代就有了，顧名思義就是位於台北府城東門的市場，1928年殖民政府為了服務日本移民設立市場，逐漸形成聚落，台灣光復以後，大批外省移民遷入，加上隨著國民政府播遷來台的軍眷村在附近安身立命，原本濃濃的東洋風，逐漸改成南腔北調，但不變的是市場內櫛比鱗次攤位搭建而起的鐵皮屋。相較於南門市場的獨棟樓房大賣場，東門市場裡迷宮一樣的傳統攤位，似乎顯得更接地氣、也更親民。

童年就住在東門市場附近的小說家白先勇，是民國史上赫赫有名元帥級將領白崇禧的兒子。白先勇筆下的《一把青》，描寫空軍師娘秦芊儀到東門市場買滷味時，聽到空軍有人摔機，連忙搭三輪車趕去探望的小說情節，透過他的生花妙筆，以及幾年前公共電視改編小說推出同名電視劇《一把青》的熱播，讓外界對於東門市場多了幾分好奇，也讓這個充滿濃濃外省口味、蜿蜒於台北市蛋黃區小巷內的菜市場，再次成為大家矚目的焦點。

在老一輩台北人的記憶裡，東門市場是所謂「貴族市場」，只是現在看來、放眼所及，都是鐵皮屋頂搭起的攤位，巷弄光線不佳又狹小，哪點稱得上「貴族」呢？其實這裡靠近總統府，附近又多是中央機關及官舍，在當初物資匱乏的年代，想買新鮮一點的食材，就近往東門市場一走即可順利解決開門七件事，因此東門市場至今仍流傳當年哪位大官或官夫人派勤務兵來買魚、買菜、買魚丸的巷議街談，難怪要被白先勇寫進小說裡。

1979年台北市政府將金山南路拓寬，東門市場被一分為二，一邊是老字號雲集的「內市場」，主打水餃、熟食、港式點心、南北貨，另一邊是攤販集中的「外市場」，有的是新鮮又價格公道的蔬果、牛肉、生鮮。料理達人程安琪、梁瓊白、林秋香等人都是老主顧，常在市場內的固定攤位叫貨。

不少網友逛過東門市場以後大呼過癮，紛紛PO文寫遊記並推薦美食，只要在Google輸入關鍵字，就會跳出一大堆網誌。被稱為小吃教主的作家舒國治也在他的《台北小吃札記》書裡和部落格中，帶著讀者穿越東門市場的巷弄攤位大吃美食，讓人垂涎不已。

不過隨著時代演變，以及疫情滋擾，多少影響了東門市場的生意，而具有百年歷史的市場主體及周邊建物日益老舊，讓附近居民擔憂公共及衛生安全，台北市政府準備將東門內、外市場合併為都市更新案，多數攤商也都希望原地經營，但是卡在拆遷後的中繼站該設在哪裡，以及中繼站的面積大小是否足以供所有攤商使用，至今仍無法達成共識，不少攤商最擔心的是，萬一規畫不良，恐怕步上大同區建成圓環後塵，從此沒落消失，眼看年底台北市長就要改選，看來只有等新市長上任才能做出定奪。

台北東門市場巷弄狹窄，沒有衛生下水道，里長要求盡快改建，但中繼站一直談不攏。（圖／報系資料照）

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