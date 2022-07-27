白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，台灣、烏克蘭等議題，都可能是美國總統拜登與中國國家習近平即將舉行的電話會談重點。至於眾議院議長裴洛西是否訪台，他仍未鬆口，但透露近日有向其簡報。

拜登（Joe Biden）昨天透露將在本週與習近平電話會談。對此，柯比（John Kirby）今天在電話媒體簡報上表示，美中關係是全球最重要的雙邊關係之一。從台灣緊張局勢到烏克蘭戰爭等議題，以及如何更好管理兩國間的經濟競爭，都可能是兩人觸及的議題。

他指出，美中關係存在緊張，也有合作可能，像是氣候變遷議題。重點在於雙邊保持溝通渠道，確保雙方儘管存在分歧，仍能「拿起電話坦率交談」。

至於拜登政府正在考慮撤銷對中國進口商品的關稅加徵，是否會納入對話議題，柯比表示，拜登希望對現行關稅進行審查，以確保符合美國戰略經濟優先事項與國家利益，但拜登尚未做出決定。

金融時報報導，裴洛西（Nancy Pelosi）將在8月訪問台灣，中國官方發出嚴厲警告，讓裴洛西是否成行、對美中台關係影響，以及對拜登與習近平會談的可能衝擊，是華府政壇近來最關注的焦點議題。

柯比今天再度重申，裴洛西是否出訪由她自己決定。但由於眾院議長是美國總統繼任的第二順位者，她的海外旅行事關美國國家安全，因此國安團隊提供相關訊息背景與安全協助，確保她能掌握所有背景、訊息與事實，以協助她做出最佳決定。對於細節他則不願多談。

美國國防部主管印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）今天出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）南海年度論壇時也被問及裴洛西訪台一事，他表示不會討論國會議員的潛在出訪計劃，會定期向考慮出訪的議員提供簡報，但國會是獨立機構，出訪行程由議員自行決定。

儘管白宮、國務院與國防部都強調裴洛西出訪行程由她自行決定，美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，國防部與白宮官員上週曾向裴洛西簡報，說明台灣與區域緊張情勢，說明在此高度敏感時刻訪台的可能風險，希望能說服裴洛西。他們不僅擔心裴洛西的安全，也擔憂中國的因應行動。

柯比今天上午接受CNN訪問時，批評中國的言論沒有幫助也沒有必要，美方的一中政策與支持台灣自我防衛能力政策沒有改變，「沒有理由讓情勢升級，即使只是言詞上」。

報導並指出，由於習近平將在即將召開的中共黨代表大會上尋求前所未有的第3任期，美方官員對現在的緊張局勢感到擔心，也認為中國領導人未完全掌握美國政治動態，將裴洛西的訪問與政府正式訪問混為一談，導致對裴洛西的訪問意義造成誤解。（編輯：陳政一）1110727