【李琹氣象報報】高壓強度減弱 山區.中南部午後雷陣雨│中視晨間氣象 20220727

位在台灣東南方海域的熱帶性低氣壓，最快將於今天內發展為颱風「桑達」，根據日本氣象廳預測，此熱帶系統將轉彎，往台灣北部接近。氣象專家吳德榮指出，下周一、二「季風環流」中心漸向西北走並通過台灣，天氣相當不穩定。

熱低壓發展成颱，是今年第5號「桑達」，日本已預測它將於29日前後開始轉彎，目前預估會通過琉球群島後往東海前進；若角度再大一點，距離台灣更近，北部首當其衝。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，台灣東方海域是一個大範圍的「季風環流」，周五起至下周日水氣增多，各地天氣變得較不穩定，有短暫陣雨機率，午後甚至有大雷雨。8月1日、2日「季風環流」中心通過台灣北部海域，天氣更加不穩定。

今各地氣溫：北部23至36度、中部25至35度、南部25至36度、東部22至38度。最高溫雖略降，仍維持高檔，紫外線「過量至危險級」，應注意防曬、防中暑、多補充水分。