台中市潭子區24日發生槍擊案，26日凌晨在大里一家汽車鍍膜場又傳槍響，22歲魏男小腿中彈送醫，起因疑是股東及多位朋友為了找充電器，被魏男爸爸訓斥，雙方人馬因此打起來。警方掌握開槍歹徒身分後，昨(26日)深夜將邱姓槍手查緝到案，並起出犯案用的改造手槍，目前正問訊偵辦中。

台中大里洗車場槍擊 ，開槍兇嫌逃不到一天就落網，警方起出改造手槍。(翻攝自記者爆料網)

警方是在昨天凌晨0點37分警方接獲報案，稱大里區中興路一家汽車鍍膜場有人打架並疑似開槍，警方到場後發現雙方共11人，且陸續從鍍膜場裡走出，立即將11人壓制並帶回訊問，但開槍的31歲邱男已逃逸，正追緝中。

圖/ 警方提供

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據了解，雙方皆是這家鍍膜場的股東及朋友，平時就會在鍍膜場休息室聚會、玩樂，股東之一的魏男爸爸看不慣，26日凌晨邱嫌1行8人前往鍍膜場，翻找充電器時，與股東之一的魏男爸爸起口角，邱男認為他們也有人是股東，兩方打了起來，魏男要出外求救時，與對方的人發生拉扯，邱男朝魏男開了3槍，打中左腿。

開槍的邱姓主嫌案發後立刻逃逸，警方掌握身分後，26日深夜循線將邱嫌查緝到案，並起出犯案的改造手槍。

市警局表示，近日這2起槍擊案，各為感情因素及股東糾紛引發，均屬偶發事件，並非黑道幫派尋仇，警方都已掌握涉案對象積極查緝。