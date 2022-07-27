IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)2022年第二季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利躍增至80.3億元、每股盈餘（EPS）5.44元，連4季改寫新高。累計上半年歸屬公司稅後淨利衝上136.96億元、每股盈餘達9.28元，已賺贏2021年全年、提前改寫歷史新高。

為配合營運需求、新建廠房並提升製程能力，欣興董事會通過追加今年資本預算約7.5億元，由約435.36億元增至約442.86億元，並通過明年資本支出約422.87億元。2024年進機的長交期設備採購訂單金額則追加約30.29億元，自約26.45億元增至56.74億元。

欣興第二季合併營收356.34億元，季增16.03％、年增達48.29％，連5季改寫新高。營業利益103.49億元，季增達43.96％、年增達4.06倍，使毛利率、營益率同步「雙升」至37.8％、29.04％，全數續創歷史新高。

在本業獲利暢旺，配合處分利益躍增，帶動業外收益季增達1.51倍、年增達近1.3倍同步助攻下，欣興第二季歸屬母公司稅後淨利80.3億元，季增達41.71％、年增達3.39倍，每股盈餘5.44元，雙雙連4季改寫新高。

累計欣興上半年合併營收663.45億元、年增達44.69％，營業利益175.39億元、年增達近4.35倍，毛利率達35.26％、營益率達26.44％，全數改寫同期新高。歸屬母公司稅後淨利136.96億元、年增達2.41倍，每股盈餘9.28元，已賺贏去年全年、提前改寫歷史新高。

欣興將於今（27）日下午召開線上法說。展望後市，董事長曾子章日前坦言，近期部份市場需求確有波動，使ABF載板供給缺口較先前略降，公司今年對載板漲價有踩煞車。不過，公司聚焦產品市場需求影響不大，今年營收逐季成長無虞。

曾子章指出，近年的積極投資建廠計畫將在2025年步入尾聲，相關新產能於2025年底開出，且此波新增產能均有簽約、幾乎全被客戶預訂，現在仍有客戶欲安排2025年後的產能。未來至少1～2年的客戶訂單需求及交期均未見調整，維持不錯狀況。

曾子章表示，山鶯S1廠產能重建最快下半年陸續進行客戶驗證、年底逐步量產，產線仍以BT載板為主、約2～3成為ABF載板。楊梅新廠首期已量產，第二、三期預計未來幾個月完成裝機，後續須花費約3季進行客戶驗證，光復廠則預計明年第三季安裝設備及產線。