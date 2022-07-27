高雄造船廠爆BA.5本土群聚累計17人染疫，醫師沈政男表示，BA.5的感染曲線約會在2至3周後的周一出現第一個上揚，到了8月底整體曲線將明確上揚。他提醒，不要高估第三劑疫苗的保護力，因為第三劑雖對BA.2有不錯的效果，但上一波疫情爆發是在5月中旬，現在保護力已慢慢下降。

沈政男昨在臉書發文，高雄針對BA.5做疫調，給人一種「回憶殺」的錯覺，好像要對BA.5進行清零動作。而他其實一直在想，如果台灣不對BA.2放棄清零，圍堵到現在會是怎樣的光景？但一切就只能靠想像了，BA.5很快就會變成主要的亞變種，把曲線再次拉高，現在的問題是何時？會拉多高？

沈政男表示，他說BA.5可能有100多例，但莊人祥認為沒那麼多，理由是確診者的接觸者好多都是陰性，但問題是現在的指標案例都是重複感染，而第一次感染並沒有做疫調，因此這樣的疫調並沒有代表性。第一次感染BA.5的人數將是重複感染的10倍。他預估2至3周後的周一會出現第一個上揚，到了8月底整體曲線明確上揚，至於BA.5高峰會是多少，他認為千萬不要高估第三劑保護力。

沈政男坦言，第三劑對BA.2有不錯的保護力，但BA.2高峰是五月中下旬的事了，距離BA.5高峰將達4到5個月，保護力早已下降。另外，也不要高估已感染者的防護牆。確診理賠的機率約19%，跟染疫率差不多，可見染疫黑數並不多，因此這道防護牆不夠長也不夠高，大家要保持防疫的警覺，隨時注意BA.5的走勢。

指揮中心表示，國內出現第二起本土社區感染BA.5個案，南部一名50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，為重複感染個案。25日家庭與職場相關接觸者驗出12人陽性，後進行第二次採檢再增4人確診，其中2人為舊案。