金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2022年前5月外幣保單新契約保費2365.79億元，較去年同期2548.24億元減少7％，較前4月小增3％轉為衰退，主因資本市場波動加劇，客戶對此轉趨觀望，使得美元投資型保單買氣退燒，前5月新契約保費年減達34％。

金管會統計，2022年前5月外幣保單新契約保費2365.79億元、年減7％，較前4月年增3％轉為衰退。其中，投資型保單827.73億元、年減達34％，衰退幅度較前4月22％顯著擴大。傳統型保單1538.06億元、年增達19％，但成長幅度較前4月26％收斂。

以幣別觀察，美元保單前5月新契約保費80.22億美元、年減達11％，衰退幅度較前4月2％明顯擴大。其中，投資型美元保單27.49億美元、年減達37％，衰退幅度較前4月26％擴大。傳統型美元保單52.73億美元、年增達13％，惟成長幅度較前4月20％持續收斂。

前5月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型外幣保單為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

澳幣保單前5月新契約保費0.94億澳元，較去年同期1.08億澳元減少13％，衰退幅度較前4月6％顯著擴大。其中，投資型澳幣保單0.66億澳元、年減8％，較前4月年增2％轉為衰退。傳統型澳幣保單0.28億澳元、年減達22％，衰退幅度較前4月21％略增。

人民幣保單前5月新契約保費1.53億人民幣，年減達45％，衰退幅度較前4月44％略增。其中，投資型人民幣保單1.43億人民幣、年減達45％，衰退幅度較前4月44％略增。傳統型人民幣保單0.1億人民幣、年減達38％，但衰退幅度較前4月42％收斂。

前5月前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、法國巴黎、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、合庫人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。