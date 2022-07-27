牛仔褲大廠如興(4414)爆發重大財務危機，據金管會銀行局統計，截至6月底共有4家國銀承作如興授信案，總授信額度10.7億元、目前授信餘額6.8億元，迄今並未發生繳款逾期狀況。其中，有擔保品授信比率未達5成，但還有其他信用加強措施。

證期局指出，如興法人董事18日改派代表人後，證交所已赴公司實地查核、19日要求對外說明疑義項目，因未釐清諸多疑點，證交所依違反重訊規定處以150萬元違約金。25日要求再度說明疑點，由於仍未交代清楚，自今（27）日變更交易方式、打入全額交割股。

對於如興25日晚間重訊記者會指稱前經營團隊和安泰銀簽訂「非常規融資條款」，導致公司目前無任何短期資金可動撥，證期局副局長高晶萍對此表示，證交所已將此事併入公司重訊相關疑義事項，正進行查核調查中。

對此，安泰銀26日下午已發表4點聲明澄清，駁斥如興相關指控並非事實，嚴正要求如興應立即停止相關行為，否則將追究相關法律責任，以維護商譽與權益，同時呼籲如興應盡速與金融機構商議後續債務處理事宜。