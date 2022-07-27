臺銀蘇澳分行前行員挪用9名客戶款項長達近10年，涉及金額達8447萬元，金管會認為臺銀在理專控管機制、網銀申辦作業及員工行為管理等方面未完善建立且未確實執行內控制度，鑒於時間較長、金額較高且涉及銀髮族，對此重罰臺銀1400萬元。

臺銀蘇澳分行張姓前襄理自2012年8月至今年2月間，以偽造客戶簽名及印鑑申辦網銀，以話術欺騙客戶假意購買保單、基金，並以抽換單據及透過網銀轉帳方式，近10年時間挪用9名客戶款項達約8447萬元，直至3月調派羅東分行未如期報到才東窗事發。

金管會調查後認為，臺銀對理專關聯戶的行內帳戶交易監管機制未臻完善，且2019年12月前未建立理專代客戶辦理交易確認機制，未發現張姓前襄理長期利用配偶及友人行內帳戶轉帳給客戶、以備註「保單配息」、「基金配息」等掩飾，並得以用抽換單據等手法挪用。

同時，臺銀未落實執行網銀申請書件客戶收執聯及密碼函交付規範、督導及管理理財專員遵守行為準則規範，且員工未妥善保管個人印章及轉帳章戳，使張姓前襄理得以成功冒用客戶名義申請網銀、偽造匯款單回聯條、並取得網銀密碼而轉帳挪用。

金管會認為臺銀在理專控管機制、網路銀行申辦作業及員工行為管理方面，均有未完善建立並確實執行內控制度等缺失，鑒於挪用期間長達近10年、挪用金額較高、且事涉5名銀髮族客戶，對此依違反銀行法規定重罰臺銀1400萬元。