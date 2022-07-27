金管會公布防疫保單最新承保理賠狀況，2022年截至7月25日理賠金額達319.44億元，周增達61.32億元，超越先前的56.26億元、改寫今年新高紀錄，顯示防疫保單理賠仍處於高峰期，產險業今年營運考驗尚未脫離觀察期。

金管會統計，防疫保單今年截至25日合計承保件數451.75萬件、周增2.46萬件，保費收入42.24億元、周增0.27億元，較前周新增4.31萬件、0.59億元持續顯著減少，主因目前市面上已無防疫保單產品銷售。

不過，防疫保單今年截至25日理賠件數86.74萬件、周增達15.53萬件，理賠金額達319.44億元、周增達61.32億元，較前周新增14.1萬件、52.46億元增加，單周增幅改寫今年新高。累計理賠金額已達今年保費收入的7.56倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，今年截至25日承保件數227.18萬件、周增1.64萬件，保費收入9.68億元、周增0.07億元，較前周新增3.53萬件、新增0.25億元顯著減少。目前市面上尚有3家產險銷售4張、2家壽險銷售3張疫苗保單。

而疫苗保單今年截至25日合計理賠件數13.31萬件、周增0.26萬件，理賠金額57.68億元、周增達11.73億元，較前周新增0.25萬件、10.89億元增加，累計理賠金額達今年保費收入的近5.96倍。