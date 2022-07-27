左起：國民黨新竹市長參選人林耕仁、民眾黨的高虹安、民進黨的沈慧虹。（合成圖／素材取自高虹安臉書、本報系資料照）

民進黨桃園市長參選人林智堅，論文抄襲疑雲未平息，又因新竹市棒球場花了12億整修卻品質低下遭轟，林在23日在臉書向球迷球員們致歉。謝龍介姪子、民黨桃園市議員參選人謝克洋昨在臉書痛批此事，引爆許多網友回應，有人認為綠營再不「換堅」年底恐全軍覆沒；更有網友直言「難道林智堅過去在新竹所謂的政績都是這樣的嗎？」此話一出再度點燃眾怒。

《YAHOO奇摩》14日發起「你看好誰能當選新竹市長？」網路民調，截至昨日（26），已有30000人參與投票，結果顯示，高虹安以45.5%看好度獲得冠軍，林耕仁則為21.5%，沈慧虹則為13.6%。此投票在新竹棒球場問題爆發之前就開始進行，高當時即居冠，而在「案發後」高氣勢似乎更盛。

謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋昨日在臉書發文痛批，林智堅任內推動棒球場整修，整修預算從3億元一路暴漲到12億元，還帶了一堆無關緊要的人去日本參訪棒球場，以為能複製日本球場結果貼上了一個古巴球場；此外，棒球場還沒驗收就被拿去做秀，風風光光開幕還找來了總統，最後打了兩場比賽就閉幕，寫下了「球場最速閉幕」的傳說，甚至害多位球員受傷、引爆球迷怒吼。

大批網友湧入謝克洋臉書及相關社群討論頁面留言：「難道林智堅過去在新竹所謂的政績都是這樣的嗎？」「不是都說林智堅政績多好，現在看來根本該一項一項拿出來好好檢視」、「再不把林智堅換掉，我看民進黨年底要全軍覆沒了」、「林智堅害慘綠營所有候選人了」、「高虹安民調會一直高上去，沈慧虹麻煩大了」、「當初球場開幕時，林智堅還喊這也是沈慧虹的政績，現在宣傳變成恥辱了」、「身為新竹人真的拳頭硬了，覺得很丟臉」。