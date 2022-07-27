國軍漢光38號實兵演習，昨天除了在蘇澳外海進行最大威模的海空截擊操演外，空軍也進行一連串戰機彈藥整補演練，更相當罕見公布花蓮第五聯隊F-16戰機在從未對外曝光的花蓮佳山基地洞庫內，進行潛力裝掛AIM-120中程飛彈、中程麻雀與魚叉反艦飛彈的畫面。

武掛分隊士官兵在佳山洞庫內替F-16戰機進行空射型魚叉飛彈掛載。(空軍司令部提供)

武掛分隊士官兵在佳山洞庫內替F-16戰機進行空射型魚叉飛彈掛載。(空軍司令部提供)

空軍司令部昨天晚間在臉書粉絲專頁上，主動披露花蓮基地第五戰術混合聯隊於夜間執行戰術潛力裝掛作業。模擬戰機完成作戰任務後，返場實施彈藥整補，經武掛分隊迅速完成飛彈掛載作業，使戰機得以立即升空持續執行作戰任務；參演官兵展現出平日勤訓精練的成果，迅速、確實達成任務，以發揚空中戰力。

但空軍罕見公布照片，武掛分隊官兵在佳山基地洞庫內，分別將AIM-120、麻雀防空飛彈與魚叉反艦飛彈裝掛在F-16戰機上。由於佳山基地向來被軍方視為最敏感的禁地，空軍罕見秀拳頭，讓外界終於得以窺見神秘禁地一隅。

武掛分隊士官兵在佳山洞庫內替F-16戰機進行空射型魚叉飛彈掛載。(空軍司令部提供)

「佳山基地」於1984年動工，1992年完成，號機約400餘億，洞庫內可停放200餘架戰機，號稱遠東最大的地下空軍基地，為台灣東部海域防衛的樞紐。佳山基地與花蓮基地間，除了透過一條聯絡道相通，也有一條主跑道可供戰機起降。

花蓮「佳山計畫」又稱「建安三號」工程，主要是將中央山脈東部挖空，進行戰機戰力保存，並藉由山脈的「天然死角」，抵禦傳統飛彈的攻擊以保存戰力。