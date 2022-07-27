知名網紅律師呂秋遠，4年前因接下夫妻委任妨害家庭、性侵官司，涉及利益衝突，遭移付懲戒被記申誡，當時他批評懲戒「太離譜」、「莫名其妙」，但他日前又因6、7年前處理1件離婚訴訟時，先提供女方法律諮詢，之後「忘記了」，另受男方委任擔任訴訟代理人，律師公會二度移付懲戒，律師懲戒委員會認為呂違反《律師倫理規範》利益衝突規定情節重大，上周決議再記呂申誡。

對此，呂秋遠表示，他覺得很無辜，他不服懲戒結果，將向律師懲戒覆審委員會請求覆審。

呂秋遠曾在2015年先後接受一對夫妻委任妨害家庭及性侵官司，丈夫告妻子與名醫妨害家庭，妻子則控告名醫性侵並提民事求償，之後妻子向律師公會檢舉，律師公會認為呂不顧夫妻訴訟有利益衝突，卻先後接受2人委任，違反律師倫理，移付懲戒。

2018年1月，律師懲戒委員會決議不懲戒呂秋遠，但律師公會請求覆審後，2018年5月底，律師懲戒覆審委員會認定呂接案確實涉及利益衝突，撤銷原本的不予懲戒決議，改將呂秋遠申誡。

當時呂秋遠不滿懲戒結果，接受媒體訪問時怒指「一審沒事，二審有事」，不知問題出在哪，根本「莫名其妙」、直呼「太離譜」。

但言猶在耳，呂秋遠日前又因接案違反利益衝突規定，再被懲戒。據了解，呂秋遠這次是6、7年前處理1起夫妻離婚官司及相關民事訴訟時，先提供女方法律諮詢，之後忘記此事，另接受男方委任，擔任案件訴訟代理人，事後女方向律師公會檢舉，呂再被移付懲戒。

依據《律師倫理規範》，律師接受委任，應避免損害委託人及其他委託人利益，以建立律師與當事人的信賴關係，善盡律師的忠誠義務。因此律師懲戒委員會認定，呂秋遠處理此案時違反《律師倫理規範》利益衝突規定，對於案件當事人未盡忠誠義務，破壞信賴，情節重大，上周決議記申誡處分。

依《律師法》規定，懲戒處分從輕至重，依序為命律師在一定期間內自費接受額外的律師倫理規範6小時至12小時研習、警告、申誡、停止執行職務2月至2年、最重為除名。

事實上，律師被記申誡處分，並不會影響其執業，也不影響加入地區律師公會，但若懲戒處分決議確定後，懲戒結果將會上網公告，恐影響日後轉任司法官等公職、出任官方機構的委員會委員、或擔任指導律師的資格。

呂秋遠是政大財稅系學士、東吳法律系碩士、台大政治所博士、倫敦政經學院博士後研究。他曾任立法院國會助理、目前身兼律師、作家、廣播主持人、網紅等多種身份，因曾經幫知名作家九把刀打贏誹謗官司而聲名大噪，並因經常在網路發文針貶時事，在媒體及網路具有極高知名度，但法界人士對他評價兩極。