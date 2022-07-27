炎炎夏日冷氣一直開，但壓縮機瘋狂運轉客廳仍不夠冷，還要收到高額電費帳單讓人實在笑不出來，對此台電專家分享秘訣，只要用布簾或活動拉門把客廳和餐廳等相連的空間隔開，避免空間太大讓壓縮機一直轉又流失冷氣，且這招店面也適用。

台電在臉書「台電電力粉絲團」指出，客廳和餐廳或走道等空間相連時，一旦冷氣噸數不夠、冷房能力不足，就會讓壓縮機一直運轉，反而更耗電又不冷。想解決這問題，可利用布簾或活動拉門，將相連的空間隔開來，做出隔間減少冷氣流失到沒人在的區域。

除了用拉簾隔間外，台電也表示不要小看拉上窗簾這個小動作，既能阻止熱能從窗外進入屋內，還能隔熱，避免增加冷氣負荷而耗電，有陽台的落地窗也可在窗外掛竹簾，隔熱效果更好。

過去台電也教過3個冷氣省電方法，包括冷氣溫度設定26至28度並搭配電風扇、冷氣溫度每調高1度可省電6%、長時間吹冷氣可改用變頻或能源效率1級冷氣，省電又省錢。