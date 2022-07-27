年底九合一大選引發各界關注。其中民進黨桃園市長參選人林智堅，才爆出論文門爭議，風波還未平息又爆出12億棒球場問題，成近期政壇焦點。媒體人韋安則預告，有一場參選人的「緋聞門風暴」可能提前上場，目的就是來和目前的熱門議題來做抵消，讓他忍不住直呼，今年六都候選人一定要「八字夠重」。

林智堅論文門迄今爭議不斷，中華大學昨日（26）表示，學校是依據2019年9月18日修正通過的「博、碩士學位論文抄襲處理要點」，審議委員會應由被檢舉學系主管擔召集人。但因工管系主任馬恆以健康因素請辭，委員會卻須在20天內組成，而現正值暑假，工管系無法在20天內選出新的系主任，由管院副院長徐子光暫兼代工管系主任，讓審議委員會能如期組成，並依規定在1個月內完成調查，必要時得再延長1個月。

不僅如此，林智堅昨日也在臉書再次為球場事件道歉，稱他在得知林哲瑄選手傷勢的訊息後，第一時間致電富邦悍將林華韋領隊，在電話中關心林選手的傷勢，也表達他誠摯的歉意，同時他也請林領隊轉達，他願意負擔林選手的手術及復健等醫療費用。

面對近來的政治風暴，韋安昨日在臉書發文寫道，聽說有一場參選人的緋聞門風暴，可能提前上場，來和目前的熱門議題來做抵消。韋坦言：「今年六都候選人，一定要底氣夠強，八字夠重。」