藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立異國婚16年，始終給人幸福美滿的印象，不料日前驚傳婚變，黃嘉千事後透過律師發聲明，認了正在處理離婚事宜，盼外界別傷到無辜的家人，這過程中雙方友人不斷出面爆料，風波非但沒因聲明停息，反倒越演越烈，如今又被週刊報導，黃嘉千在台灣、加拿大兩地都遭到家暴，甚至枕頭都險些成了凶器，讓她一度有生命危險。

黃嘉千認了與夏克立婚姻玩完，已聘請知名離婚律師賴玉芳處理離婚事宜，事情曝光後，她仍如常工作排戲，同劇的Albee在節目上透露黃嘉千雖然心情受影響，排戲時難掩難過的情緒而落淚，但隨即專注在戲裡，非常敬業。

黃嘉千、夏克立婚變後，各自友人紛紛跳出來為他們抱不平，據《鏡週刊》報導，多方證詞指出，黃嘉千在加拿大、台灣都有受暴，也因此跟身邊朋友求援過，所以得到不少擁護，甚至有次她在加拿大，連枕頭都用上了，導致無法自主呼吸，讓她一度有生命危險，最後靠著社福單位的幫助，才經由法律得到保護。

諸如此類事件，黃嘉千的密友都聽說過，版本都一致，夏克立疑因被指「蓄意XX」而無法再接近黃嘉千，後來黃嘉千返台，才有了後續夏克立向加拿大法院主張「黃嘉千沒有經過他的同意，就擅自將該名家人帶回台灣」。

而黃嘉千方面，則是透過法律途徑，約束家人未經她同意，不得離開台灣，綜合以上，夏克立無論在加拿大還是台灣，都受到某些約束，而雙方未來還有場硬仗要打。