知名律師呂秋遠因多年前處理一件離婚訴訟，遭女方向律師公會檢舉涉及利益衝突，律師懲戒委員會上周決議對呂作出申誡處分，對此，呂秋遠覺得很無辜，對於被申誡表示不服，將請求覆審尋求救濟。

呂表示，這是6、7年前的舊案，當事人與丈夫當時正進行離婚訴訟，當事人當時有請法扶律師，卻又來找他尋求法律諮詢，事隔數月後，男方也來找他，他忘了女方曾找過他諮詢一事，之後男方就委任他擔任訴訟代理人。

呂說，兩造打官司期間，女方從未提及此事，而且之後女方曾經再找他，但只談了一下子，女方希望他能促成與丈夫和解，過程中女方竟錄音。

他表示，他雖積極努力勸雙方和解，最後仍無法促成和解，其實女方2次找他時，都有另請律師，且她都私下對他錄音。案件一審他幫男方打贏官司，女方上訴二審時，就向律師公會檢舉他，他感覺很無辜。

呂指出，之後他不再接受男方委任，男方另請律師林智群打官司，聽說女方也檢舉林律師，他懷疑女方是在網路上找知名律師，並發訊息「亂槍打鳥」詢問律師，似乎都是針對丈夫找的律師提出檢舉，要讓丈夫找不到律師打官司。

他質疑，檢舉他的女當事人動機並不純正，她有請律師，還來找他諮詢，她來找他2次過程都錄音，她與律師之間並無信賴基礎，對於律師懲戒委員會作出的申誡處分，他認為有點誇張，他對結果很不服氣，他不認為自己有錯，一定會請求覆審尋求救濟。