投入桃園市長選舉的新竹市前市長林智堅，近來深陷「論文門」、「球場門」風暴，頻遭爆料的公開危機，讓他疲於奔命。最新消息是，台灣大學社科院今將召開學術倫理審定委員會，傳出關鍵人物余正煌將親自出席，「全力捍衛自己的學術論文」。台大表示，審定會採獨立且秘密進行，不清楚相關細節，毫無所悉。

林智堅除了中華大學的論文，台大國發所的碩士論文也被控抄襲，其中關鍵人物就是目前在新竹市調站擔任調查員的余正煌。

論文事件爆發後，當初的指導老師、現國安局長陳明通立即出面為林辯護，稱「余正煌拿林智堅的資料寫論文」，只是林較晚畢業，才讓外界誤會了，「事實上林智堅的論文較具原創性」。

外界鬧得沸沸揚揚，國民黨立法院黨團甚至安排今「考察」新竹市調站；調查局長王俊力親自拜訪，說余正煌已聘請律師，這兩天就會向台大說明，國民黨團同意延期。

台大社科院今將召開學術倫理審定委員會，根據《上報》報導，余正煌將親自到場，為自己的論文提出辯護、釐清疑點，「駁斥有所謂抄襲林智堅論文的情況」。