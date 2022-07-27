黃嘉千和加拿大籍老公夏克立爆出16年婚姻生變，沉寂半個月都未再發聲的她，日前出席主演的音樂舞台劇總彩排記者會時，被問及家務事部分，她則是不願多作說明，希望外界能關注她在舞台劇的演出，如今傳出黃嘉千曾向友人坦言很怕夏克立，認為對方是顆「不定時炸彈」。

根據《鏡週刊》報導，夏克立友人提及夫妻倆常為了台灣、加拿大的環境問題，像是何處學校教育對女兒較好，因為意見不合經常起爭執，也讓兩人原本就存在的嫌隙越來越大，就連教會相關人員都早耳聞，只是全都噤口不願透露口風，因此離婚官司確定開打時，才會讓婚變一事瞬間全炸鍋。

據悉，黃嘉千曾向友人表示夏克立有動手施暴的記錄，像是某次「枕頭險成凶器」，導致無法自主呼吸，差點讓她有生命危險，更曾在家人面前爆發嚴重肢體衝突，讓她的脖子因此有了傷痕，還好得到社福團體幫助，才讓黃嘉千有了法律保護力，不過也讓她對夏克立深感恐懼，認為對方是顆「不定時炸彈」。

近來有知情人士揭露夫妻失和原因，主要在於「有人想當藝人，有人想當凡人」，似乎暗指黃嘉千無法放下台灣的演藝事業，帶著「家人」到加拿大過著凡人生活，但也有人指出台灣才是家人所熟悉的環境，認為跟著黃嘉千會比較好，不過如今有消息傳出，夏克立已經返台準備對這場離婚官司進行攻防戰，看來雙方未來還有場硬仗要打。