國軍漢光38號演習第2天，陸軍特種作戰指揮部特戰第4營在屏東潮州空降場執行「聯合空降作戰」任務演練。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第2天，陸軍特種作戰指揮部特戰第4營在屏東潮州空降場執行「聯合空降作戰」任務演練。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第2天，陸軍特種作戰指揮部特戰第4營在屏東潮州空降場執行「聯合空降作戰」任務演練。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第2天，陸軍特種作戰指揮部特戰第4營在屏東潮州空降場執行「聯合空降作戰」任務演練。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第2天，陸軍特種作戰指揮部特戰第4營在屏東潮州空降場執行「聯合空降作戰」任務演練。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第2天，陸軍特種作戰指揮部特戰第4營在屏東潮州空降場執行「聯合空降作戰」任務演練。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第2天，陸軍特種作戰指揮部特戰第4營在屏東潮州空降場執行「聯合空降作戰」任務演練。（謝佳潾攝）

國軍漢光38號演習第2天，陸軍特種作戰指揮部特戰第4營在屏東潮州空降場執行「聯合空降作戰」任務演練，一早天還沒亮就有民眾攜家帶眷到場卡位，只為一睹傘兵跳傘英姿，而後76名官兵陸續從空中降落的畫面果真震撼全場，小朋友看得驚呼，「跟電影拍得一樣」！

陸軍航特部27日一早6點在屏東潮州空降場執行「聯合空降作戰」任務演練，由神龍小組與特戰官兵等76人執行5波次空降突擊作業，官兵們陸續從高空6000呎、1300呎、1350呎、1400呎、1450呎降落，6點36分許，空降場上空全是開傘降落的傘兵，空降畫面震撼全場。

「跟電影拍得一樣！」從台南來的9歲黃姓小妹妹抬頭看傘兵降落、看得目瞪口呆，她說，她跟哥哥在今天早上3點多就被爸爸叫起床，說要到屏東看阿兵哥跳傘，其實她不是很清楚跳傘要做什麼，但整個過程很厲害，好像在看拍電影。

黃爸爸笑說，小朋友平常比較少接觸國軍事務，此次剛好有這個機會，就趁暑假帶他們來體驗一下，自己也是第一看，挺興奮的，降落的畫面很壯觀，可以感覺出國軍的用心，3點多起床很值得。

另名張媽媽也稱超值得，她說，他們是台北人，趁暑假帶小孩到墾丁3天2夜遊，昨天才剛到墾丁，不過聽聞今天有漢光演習的場次在潮州，想說機會難得，一早3點半就從墾丁出發趕過來，快5點時到潮州，沒想到空降的畫面這麼美，看完後很心滿意足地要回墾丁繼續玩。

航特部指出，此次「聯合空降作戰」任務演練，是為落實戰訓本務與強化不對稱戰力，依令遂行跨區增援，迅速將兵力投射至所望著地區，協力打擊部隊整補，適時對敵側翼或後方增援部隊、補給物資及交通要點，予以襲擊、阻斷及控制，以精進與驗證特戰部隊聯合空降作戰效能。