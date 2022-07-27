「老爹」歐提茲（David Ortiz）本周在名人堂演說接受球迷歡呼，他在第一次票選就跨越75%門檻（77.9%），反倒是全壘打王邦茲（Barry Bonds）叩關了10次只停在66%選票。其實這兩人都有禁藥疑雲，邦茲生涯從未被藥檢抓到，歐提茲2003年被驗出（他解釋是營養品），這種差別待遇令人費解，事實上歐提茲本人也力挺過邦茲進入名人堂。

現任太空人總教練貝克（Dusty Baker）告訴美媒NBC，這其中有許多政治因素，包括美國棒球「重東輕西」的傳統。貝克說：「大聯盟更偏袒波士頓、紐約與東岸球隊，每次我們打進季後賽，我們總是得先敲定紐約和波士頓的行程，才能安排我們的轉播時間。」

邦茲當年所屬的舊金山巨人隊位在美國西岸，歐提茲則是波士頓紅襪的球星，而且歐提茲確實比較會做人。貝克說：「投票者喜歡高尚的、名聲沒有污點的人，或許跟你如何面對媒體也有關係。」2013年爆發波士頓馬拉松爆炸案，歐提茲慷慨陳詞博得好評，但邦茲從來不做這種事。當時一些談論禁藥年代的暢銷書，許多內容都對邦茲不利而重挫他的名聲。

貝克提到馬奎爾（Mark McGwire），馬奎爾1998年打出歷史性的單季70轟，他後來對於用藥深感後悔，感嘆「不想在類固醇年代打球」，不過貝克認為馬奎爾也該進入名人堂。邦茲生涯762轟、514次盜壘、7次國聯MVP，歐提茲曾說：「我認為以後不會再有邦茲這麼強的人了，他非常特別，這可能是沒打過棒球的人很難理解的。」