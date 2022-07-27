小編今（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。聯發科與英特爾宣布建立策略合作夥伴關係，市場浮現擔心台積電客戶遭挖角聲音。聯發科將於29日舉行法說會，公告第二季財報並釋出第三季展望，然內外資大型研究機構提前示警聲浪不斷，不僅預估第三季營收季減幅度6～12％，第四季甚至要再衰退8～10％，推測合理股價最低只有520元。

【1】聯發科下半年不妙？外資示警

聯發科股價近期從597元低點反彈，最高曾超越700元大關，然反彈過後，隨法說會腳步逼近，市場對電子零組件庫存調整、Android陣營智慧機銷售疲軟的擔憂並沒有消散，第三季旺季不旺預期升溫。

【2】台股四大利空罩

市場觀望聯準會動向，通膨惡果導致美國沃爾瑪下調全年獲利，上市櫃公司法說變法會，盛群、撼訊的高庫存之說，拖累IC設計及板卡族群。加上聯發科投片英特爾，也讓聯電及力積電坐上海嘯第一排，股價承壓。26日三大法人動態不一，外資賣超26.74億元，投信買超10.2億元，自營商賣超26.39億元。在期貨部分，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,165口至9,354口，期現貨偏空操作

【3】鄭欽天：未來五到十年 「天龍國已經不再是台北市！」

正當房市雜音四起之際，興富發建設集團總裁鄭欽天26日也首度對外表態，對下半年房市的看法，直斷遞延性需求會逐步回流，預期下半年房市會呈「量少、價不跌」的格局，很多建商無法掌控造價，而選擇遞延推案，但是房價表現，還沒有找到下跌的理由。未來五到十年，「台灣天龍國已經不再是台北市！」中南部隨著產業發展，所得和購屋能力會明顯成長，讓南北更趨於平衡。

【4】慘爆！防疫保單理賠突破300億 高達保費7.5倍

防疫保單理賠金額單周破60億元，創單周理賠新高。金管會26日公布最新統計，截至7月25日為止，防疫保單已理賠86.74萬件，占今年新承保451.75萬件保單的19.2％，累計理賠金額319.45億元，則是今年已收保費42.25億元的7.56倍，近一周理賠件數增加15.5萬件，理賠金額增加61.33億元。

【5】IMF再下修全球經濟成長預測

國際貨幣基金（IMF）26日再度調降全球今明年經濟成長預測，分別下修至3.2％與2.9％，原因在於通膨升溫與俄烏戰事延燒衝擊民眾消費能力，加上嚴格防疫措施拖累中國大陸經濟成長所致。