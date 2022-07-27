一名網友在健身房淋浴間發現有人激戰，下秒就見到工作人員直接進去浴室查看狀況，緊接著就掏出手機錄音，並站在廁所外等2位「饑渴難耐」的會員出來，確認過長相以後，就跑去櫃檯查會員資料，讓他很好奇健身房後續會怎麼處理。對此，內行網友透露，工作人員會在會員資料上註記「此人在廁所打炮！」這樣一來，這間健身房所有據點的工作人員也都能看到，會特別注意這位會員的狀況。

一名網友近日在Dcard上發文表示，去健身房運動發現有2個人在淋浴間壞壞，本來想跟工作人員舉發，但後來想想覺得麻煩就算了，結果下秒就遇到工作人員，對方看他欲言又止的模樣，就自己去浴室裡面看了看。

該網友指出，工作人員就這樣不動聲色的在淋浴間外面錄音，錄完音以後又在外面等到2人走出來，看清楚對方的長相以後，就這樣默默離開了。而他離開健身房以前，發現那位工作人員在櫃檯搜尋會員資料，可能是在看會員入場的資訊。讓他很好奇健身房會去警告那2位公然在淋浴間壞壞的人嗎？還是只是會私下註記呢？

貼文引起網友討論，「原來健身房的浴室也可以運動，學會了」、「淋浴間的下一個使用者怕是要踩到他們的孩子了」、「真辛苦，健身完還要再來一組」、「聽說被抓到會被註記是四腳獸」、「去健身房運動，好像沒毛病」、「為什麼當下不報警？」

另有網友透露，朋友在健身房裡面工作，他說如果發現客人有奇怪的行為，都會在會員資料上面註記，因此這位在健身房淋浴間壞壞的客人，應該會被註記「此人在廁所打炮」，未來在台灣任一據點的這家健身房，大家都看得到這個人的註記，像是有前科的概念，其實蠻丟臉的。