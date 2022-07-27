國營俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將限制對歐能源供應

美國官員說，就在莫斯科進一步減少對歐盟（European Union）的能源供應，引發大西洋兩岸恐慌，深怕入冬可能面臨嚴重天然氣短缺之際，拜登政府幕後正拚命設法維持歐洲盟國團結，好一致對抗俄羅斯。

據CNN新聞網26日報導，國營俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）周一說，會將透過「北溪天然氣1號管線」（Nord Stream 1）輸往德國的天然氣總量將再砍半到只有20%。而1名美國官員說，這是在報復西方制裁，而西方不知道，歐洲是否會有足夠的天然氣過冬。

官員說，白宮為了因應這場混亂的局勢，周二派美國國務院高級能源安全顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）到歐洲，以討論制定應急計畫。

美國官員說，「這是我們最大的恐懼」，而歐洲所受到的衝擊，可能反彈回美國，繼而推升天然氣和電力價格。此外，在克宮絲毫沒有從烏克蘭撤軍的跡象下，這將是對歐洲團結抗俄，展現抗壓力的考驗。

美國和布魯塞爾不斷懇請歐盟成員，節省天然氣以儲存過冬，而歐盟成員國能源部長周二原則同意，要將8月到明年3月的天然氣用量減少15%。

此外，官員說，未來幾天他們將討論，要提高歐洲各地的核能產量，以緩和天然氣短缺的問題。而1名官員透露，德國打算2022年底以前逐步徹底淘汰核能，但美國官員希望能說服柏林，正值能源危機之際，能延用3座仍在運作的核能電廠。

而持續就這主題密切和德法等官員接觸的美國官員極度擔心，歐洲入冬後可能會面臨嚴重的天然氣短缺。