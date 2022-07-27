一名邱姓男子今年3月前往連鎖頂級Buffet用餐，將活動式假牙卸下放在桌上離席取餐，未料返回位置時，假牙不翼而飛，懷疑服務生收取垃圾時，連帶拿走假牙，憤而報警控告服務生竊盜，檢方偵結後給出不起訴處分。但邱男不服氣上臉書社團抱怨，網友風向一面倒不挺。

邱男25日在臉書社團《爆怨2公社》PO出案件不起訴書，內容指出，邱男今年3月7日前往新北市板橋區一間頂級自助餐用餐，店家晚間5時30分營業，他開店入座後卸下假牙放置在桌上，接著離開座位取餐，但46分返回位置時，卻發覺服務生未經同意收拾他的桌面，且假牙已不見蹤影。

邱男當下認為是服務生收拾餐盤取走假牙，擔心監視器畫面不見，便立刻報警處理，同時向該服務生提告竊盜，全案經檢察官調查，檢方認為監視器畫面僅拍攝到服務生將餐盤放在清潔車，並沒有拍到服務生把桌上東西放進口袋，認為服務生僅涉犯法律不罰的過失毀損，而非竊盜，因罪嫌不足，予以不起訴處分。

邱男貼出不起訴處分書，檢察官認為證據顯示服務生僅有過失毀損，與竊盜無關。（翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

邱男氣憤表示，他25日前往當事店家表明縱使刑事竊盜罪不起訴，他也會提出民事求償，店家卻回應「要告就去告，我們等法院通知」，讓他聽了相當無語。

文章曝光後，大多數網友都不挺原PO，認為收好個人貴重物品為外出用餐的基本常識，也有網友聲援原PO，認為雙方都有問題，但餐廳問題較大；還有網友分享先前當服務生時，有桌外國客人離桌，桌面剩下空盤與垃圾，他以為客人已用餐完畢便清理桌面，未料客人僅是去花園散步，甚至看似垃圾的衛生紙中包著客人小孩的髮夾與玩具，該客人還憤怒地對他咆哮，讓他此後再也不敢亂收拾桌面。