大陸男星賈乃亮不久前才被爆出他所投資的公司疑似投漏稅遭到官方重罰，當時他雖第一時間跳出來極力撇清，表示並未參與公司經營，也沒拿到公司營收，但此事還尚未平息，近日他又被爆出現身直播帶貨的品牌，先前曾經營「校園信貸」令不少學生受害，在網路引起軒然大波，賈乃亮得知消息後也立即出面道歉。

賈乃亮在本月17日現身電商直播活動，替品牌帶貨叫賣商品「1分錢酸菜魚」，節目中他還不斷感謝品牌大力邀請，讓他「就像回家了一樣」。不料，眼尖網友卻發現他所合作的品牌公司，曾在2014年經營「校園信貸」，主打「0首付」、「不用賣腎就能買手機」，並針對大學生推出分期購物平台，受到大批學生熱烈歡迎，該公司老闆羅敏的身價也因此水漲船高，直逼125億人民幣（約新台幣561億元）。

但此種商業模式沒多久就開始出現狀況，有許多學生加入後對於金錢價值觀開始崩壞，不少人以分期方式購入大量物品卻無力償還，進而欠下龐大債務，還有人因還不出錢而輕生，引起外界關注，羅敏的購物平台也因此遭到砲轟，最後宣布倒閉，近幾年才換名並更換商業模式再度出發。

而賈乃亮得知消息後，立刻透過微博發表聲明，表示「沒有背調清楚品牌前身的經歷，是我們疏忽大意了。發現問題後，第一時間雙方已經解約，也沒有後續的任何合作」，但他們在合作前期都有仔細的檢查品牌食品經營相關的證照及營運狀況，確認無誤才開始合作，不料還是出現紕漏。

賈乃亮現身直播帶貨。（圖／微博）

而同樣為其帶貨，並在同一天出席直播活動的女星傅首爾，也在26日中午出面道歉，表示自己是第一次與對方合作，而這也只是單次合作沒有後續的合作計畫，因此對於品牌前身及企業背景沒有深入了解，也對品牌後續可能的商業模式完全不知情，對於自己「接錯一份工作」感到相當懊悔，認為自己活該被罵，今後將會記取教訓更加小心。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

賈乃亮與女星傅首爾都緊急發出道歉聲歉。（圖／微博）

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