美國零售商沃爾瑪下修獲利預測，引發經濟衰退疑慮，美股26日收低，台股今(27)日早盤下跌約30點，最低約來到14773點。值得注意的是，牛仔褲生產大廠紡織企業如興遭逢重大財務困難，自今日將被打入「全額交割股」，股價昨日殺至跌停後，再吞一根跌停，排隊委賣張數超過4萬張。

費半指數下殺逾1.6%，影響所及，台積電ADR跌2.11%、聯電ADR重挫5.46%。台股現貨部分，台積電早盤下跌2元來到493元，聯電在平盤附近震盪。

法人指出，外資對期現貨皆站在賣方，台股整體籌碼面保守，短線保守看待，預期將呈區間震盪整理走勢，以個股表現為主。後續行情需觀察26至27日美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議結果。

道瓊工業指數下挫228.50點或0.71%，收31761.54點。標準普爾指數下滑45.79點或1.15%，收3921.05點。那斯達克指數重挫220.10點或1.87%，收11562.57點。費城半導體指數大跌46.076點或1.63%，收2778.958點。