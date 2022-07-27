文／陳盈蓉

勞動基金截至今年五月底，已累計虧損2,311.1億元，加上台股6月份大跌，預估上半年勞動基金虧損恐超過4000億元。

勞動基金近半年網路聲量 創4波高峰討論

勞動基金運用局將在8月1日公布今年上半年績效，由於全球主要金融市場大幅震盪，勞動基金上半年虧損恐擴大至近4,000億元，創下勞動基金運用局自2014年2月成立以來，第二慘的虧損金額紀錄。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「勞動基金」（時間：2022/01/27 - 2022/07/25）近半年網路聲量，共有15,099筆，可以看到一共有4個高峰點，第一波高峰是二月宣布勞動基金大賺4511億元，新制每戶勞工平均可分紅2.3萬元，接下來的高峰都是虧損消息。

勞動基金著眼長期獲利 下半年是U型走勢

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，台股6月跌幅達11.8％，跌幅之深，超乎預期，進而拖累勞動基金績效，不過下半年可以喘口氣，但也不可能大幅回升，預計下半年是「U」型走勢，不太能像之前呈現「打勾勾」V型反轉向上。

劉麗茹進一步說明，今年因為俄烏戰爭、高通膨、主要國家接續升息等衝擊影響，股票及債券市場均大幅下跌，上半年非常辛苦，很難熬，不過勞動基金著眼於長期獲利，整體勞動基金近十年多（2012年至2022年5月）平均報酬率為4.82%，近五年（2017至2022年5月）平均報酬率則為5.38%，未來也會視市場變化調整佈局，以維持基金長期穩健收益。

虧損消息網友不買單：很多退休金都走了

此虧損消息一出，PTT Stock版網友紛紛表示：「都在半導體，怎能不賠錢」、「U行反轉，真敢講」、「賺錢的時候政府狂吹，賠錢的時候墊墊」、「賺錢作圖，賠錢惦惦，哪來的新散戶」、「唉，我的退休金」、「賠錢的時候都惦惦有夠好笑」、「拿大家的退休金去賭博，真是了不起」、「很多退休金都走了」、「你各位勞工，做到進棺材吧」、「你各位勞工，都是被動的GG股東」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月27日至2022年07月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『勞動基金』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。