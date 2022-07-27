文／蔡瓅萱

泡麵的方便性及選擇多樣的口味，再加上超能引人食慾的香味，讓它深得許多人的喜愛，成為三餐及宵夜的選擇。市面上有各式各樣的泡麵，更有許多國外進口的商品，像日本、韓國泡麵都非常受歡迎。但面對和嶄新的泡麵市場，有網友認為和從前相比泡麵好像變得比較難吃，在網路上發文討論，引發熱議。

台灣泡麵越來越難吃？網友都推外國泡麵

網友以「現在泡麵 怎爆難吃的？」為題在PTT上發文，表示自己在1、2年前就已經覺得泡麵變得不太好吃，近日覺得很久沒吃泡麵，心血來潮買了一包，但卻覺得「超難吃」，更表示「吃到一半受不了就丟了」。

他表示感覺現在的泡麵「什麼都變了」，而且「越來越難吃」，疑惑為什麼泡麵會變得跟以前差那麼多，「最近難吃又升級的感覺，古早泡麵那個美好的感覺，是不是真的回不去了？」

該篇文章引來許多留言，不少人覺得，其實變難吃的不是泡麵，而是「台灣泡麵」，「你應該吃日本泡麵」、「印尼屌打」、「台灣泡麵就炒台灣價值給自己人吃好」、「韓國泡麵屌打」、「台灣泡麵完全沒進步」、「日本的很貴很好吃」。

為什麼以前的泡麵比較好吃？網友討論熱烈

有人指出泡麵之所以會變得難吃，主要是「油」的問題，「台灣的麵體油換了之後就是不對味，吃到一半都會有噁心的感覺」、「以前油包都是固體油，現在都液體的」。許多人認為，自從「地溝油」事件發生後，換過油的泡麵就開始不像從前那麼好吃，「地溝油事件後就這樣啦。」

有網友認為，現在已經是外國泡麵的時代，像是日本、韓國、印尼泡麵等都比台灣泡麵受歡迎，不過也有人提供自己心目中的好吃台灣泡麵名單，包含了台酒花雕雞麵、統一肉燥鮮蝦麵、味丹排骨雞味味麵、味王麻油雞湯麵等等。

外國泡麵夯！近一年探索概念中佔3項

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「泡麵」近一年的探索概念中，「日清泡麵」、「韓國泡麵」、「印尼泡麵」等外國泡麵就佔據了其中3個，顯示出近來外國泡麵在網路上有相當高的討論度。

image source: 《KEYPO大數據關引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月26日至2022年07月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『泡麵』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。