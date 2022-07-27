半導體檢測龍頭閎康(3587)自結上半年每股稅前盈餘為4.96元，有鑑於全球半導體研發需求持續增加，2022年已投入15億元（約5000萬美金）同步擴大台灣及海外MA及FA產能。目前閎康將全球實驗室編成三大艦隊，有助於閎康深化國際化布局規模，更有效與客戶深化研發合作，搶攻高獲利利基市場。

受上海封控影響，閎康第2季合併營收為8.9億元，年增9.8%，營業毛利為3.07億元，年減0.77%，單季合併毛利率為34.55%，年減3.68個百分點，營業淨利為1.42億元，年減20.89%，稅前盈餘為1.5億元，年減15.7%，單季每股稅前盈餘為2.41元。

閎康表示，雖然第2季獲利未如預期，但解封後，來自中國大陸及日本客戶大量研發項目的需求帶動，目前產能供不應求。

受惠於全球營運據點超前部署，就近服務客戶承接訂單，閎康上半年合併營收17.84億元，年增15.7%，營業毛利為6.53億元，年增19.13%，合併毛利率為36.6%，年增1.05個百分點，營業淨利為2.92億元，年減9.48%，稅前盈餘為3.1億元，年增0.86%，每股稅前盈餘為4.96元。

為有效強化市場競爭力，閎康將啟動三大基礎工程，以拉開與競爭對手的技術差距。第一是強化研發及智財布局，以補助台灣８所國立大學教授之研發專案為起點，向後延伸至TIPS智財管理認證制度導入，以深化公司技術研發核心競爭力。第二則是持續開發拓展新客戶，以最大化分散客戶為目標，避免單一大客戶影響營收波動之風險。第三是持續強化全球運籌系統之建置及即時監控系統，作為支持公司持續海外發展的最大支柱。

閎康表示，有鑑於全球半導體研發需求持續增加，2022年已投入15億元（約5000萬美金）同步擴大台灣及海外MA及FA產能。目前閎康將全球實驗室編成三大艦隊，其中第一艦隊由台灣７個實驗室組成，由矽導旗艦實驗室領軍，包含竹北２個、竹科３個、南科２個研發實驗室共同組成；第二艦隊由上海及廈門兩大旗艦實驗室領軍，加上將於第三季開幕的深圳實驗室，以及後續２個預計明年成立的華北及華南實驗室，共計８個實驗室。

至於新成立之第三艦隊，將由名古屋實驗室領軍，加上預計成立的九州實驗室，以及東京辦事處，合計３處據點。在前述三大艦隊完成布局之後，將有助於閎康避開紅海市場，深化國際化布局規模，更有效與客戶深化研發合作，航向高獲利之利基藍海市場。

閎康在三大全球艦隊之編成，以及三大基礎工程之持續建設，預期將有效強化閎康之全球競爭力，引導公司航向藍海利基市場，奠定閎康未來黃金十年的成長基礎。