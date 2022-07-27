俄烏戰爭爆發後，歐洲國家對俄羅斯發動經濟制裁，但他們也嚐到俄羅斯限制石油、天然氣運輸量的苦果，近日俄羅斯再次縮減對歐洲的輸氣量，讓烏克蘭總統澤倫斯基怒批俄羅斯發動「天然氣戰爭」而歐盟也針對就縮減天然氣使用量達成協議，從8月至明年3月的天然氣用量自主減少15%。

Business insider、路透社報導，俄羅斯天然氣工業股份公司日前宣布，將從27日開始將天然氣運輸量縮減至戰爭前的20%，此前，俄羅斯天然氣已經將運輸量縮減至40%，此舉等於將目前的供給量砍半。

報導提到，此事也造成歐洲天然氣價格跳漲17%，該公司將限制歐洲天然氣的舉動，歸咎於必要的維修工作，但歐洲領導人則認為，俄羅斯能源將能源供應做為政治武器。

烏克蘭統澤倫斯基認為，俄羅斯發動天然氣戰爭，藉著這些行動讓歐洲人的生活越來越糟，「歐洲國家應該透過更多制裁來反擊，限制俄羅斯來自能源的收入，還有其他出口產品的收入。」

面對俄羅斯限制輸氣量的舉動，歐盟理事會已經批准一項協議，即今年8月至明年3月自願縮減天然氣用量15%，但某些行業擁有豁免權，德國經濟部長Robert Habeck表示，「該協議是告訴普丁，你無法分裂我們，歐洲依然很團結。」不過有2名官員透露，匈牙利是唯一反對該協議的國家。