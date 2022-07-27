民進黨桃園市長參選人林智堅，才爆出論文門爭議，風波還未平息又發生12億棒球場問題，點燃政壇戰火。港媒評論指出，林相關爭議不僅傷害到台灣第一學府聲譽，且從民調來看，綠營全黨力挺也與民意站在對立面；雖民進黨一再稱目前沒有「換堅」的說法，但港媒仍分析直言，中選會8月29日才受理登記候選人登記，民進黨在此前恐隨時換將

香港媒體《中評社》26日評論表示，林智堅論文抄襲爭議，被認為是民進黨今年選戰的超級定時炸彈，但綠營卻從總統兼黨主席蔡英文領軍，全黨挺林，不僅認定林論文沒問題，甚至開始打預防針，咬定台大社科院的論文審查會不公正。

評論指出，民進黨的指控等同未審先判，傷害的不只是台灣最高學府台灣大學的聲譽，且從《美麗島電子報》最新民調可見，「如果選舉期間候選人被證明違法，您認為政黨有沒有必要撤換這種候選人？」認為很有必要37.3%、還算有必要21.9%、沒什麼必要26.0%、很沒必要6.9%、未明確回答7.9%，可見綠營全黨挺林恐站在民意對立面，可能造成年底選戰大潰敗。

評論分析，民進黨稱台灣大學社科學院院長蘇宏達立場支持國民黨、反對民進黨，還批評蘇向社科院師生發聲明稱此案是醜聞，是「未審先判」，可見民進黨已做好防火牆，如台大審查結果認定抄襲，民進黨可能就會訴求蘇或是其他人身為審查委員會召集人不公正。然綠營目前種種動作，從民調結果來看都對爭取中性選民不利，目的只是在鞏固綠營基本盤，但若中性選民因而產生厭惡感，恐導致綠營年底其他縣市選舉也遭波及而潰敗，故在8月29日中選會受理候選人登記截止前，都有臨陣換將的可能。不過，直至昨（26）日為止，民進黨仍公開宣示，沒有陣前換掉林智堅一事。