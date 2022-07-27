金防部說明，這項演習是依想定規畫及作戰指揮程序，採實兵、實裝、實地方式進行聯合反登陸作戰操演。（金防部提供）

演習目的在目的在訓練防區官兵熟稔作戰場景，藉計畫作為、平時戰場經營，驗證指揮通信、作戰訓練及後勤補保能量。（金防部提供）

演習共出動0項44件各類武器，彈藥總計2500發，操演任務全程圓滿成功。（金防部提供）

后湖岸際部署的M60A3戰車等武器精準命中海上目標。（金防部提供）

金防部漢光實兵演習今天破曉時分在后湖登場，10項44件各類輕、重型火炮武器輪番發火，進行聯合反登陸作戰協同操演，火光拖曳騰空，轟隆聲響徹雲霄，震撼力十足，展現外島國軍鋼鐵勁旅平日精實戰訓的成果。

這項驗證聯合作戰能力的演訓，共出動8吋榴砲3門、155加農砲5門、20機砲2門、42迫砲2門、120迫砲2門、M60A3戰車4輛、40榴彈槍4挺、M249機槍8挺、50機槍2挺、T91步槍12把，共10項44件，彈藥總計2500發，操演任務全程圓滿成功。

金防部說明，這項演習是依想定規畫及作戰指揮程序，採實兵、實裝、實地方式進行聯合反登陸作戰操演，目的在訓練防區官兵熟稔作戰場景，藉計畫作為、平時戰場經營，驗證指揮通信、作戰訓練及後勤補保能量，以確維聯合戰力之發揮，塑造一支無堅不摧的鋼鐵勁旅。

此次聯合反登陸操演因考量疫情嚴峻，並未邀請地方機關及鄉親參與，但劃空而過的火光和數公里外門窗咔咔作響，仍讓鄉親和遊客感受到火炮射擊的強力震撼。