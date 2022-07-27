新竹棒球場剛啟用就被球迷發現場地有許多問題，還造成數名選手傷退，其中富邦悍將外野手林哲瑄更因左肩關節唇破裂，本季可能提前報銷，引爆球迷怒火。民進黨桃園市長參選人、新竹市前市長林智堅雖然為此道歉，強調「會持續調整到符合大家的期待，才會進行驗收付款」，但卻被網友爆料早已有付錢！

有鄉民在PTT爆料，針對新竹棒球場的爭議，林智堅在臉書稱「會持續調整到符合大家的期待，才會進行驗收付款」，但他檢視新竹市議會過去報告棒球場統包的影片時，就發現新竹市府早已有付款！

據新竹市府於2021年10月6日，赴議會針對「新竹市立棒球場新建統包工程進度、經費、交通規劃及後續營運管理相關事宜」進行的專案報告中顯示，當時的契約金額為8.25億元，已估驗內容大約為4億多元；時任工務處代理處長葉時清表示，估驗請款的部分是正常的，可以讓廠商不會有比較大的資金上的壓力，也呈現市府與包商合作的關係。

該鄉民質疑，若依該報告顯示，是否大部分的錢都已付完，跟林智堅所謂的「驗收完才付款」完全不一樣。

新竹市府2021年10月6日進行專案報告時，就透露在當時契約金額的8億多元中，已估驗內容大約為4億多元。（圖／翻攝自新竹市議會YouTube）

該文引起網友討論，雖然有不少人指出工程分段給錢是很正常的事，且已付款的部分應該都是當時就完成驗收的；但原PO則強調「驗收完付款」與「驗收完付尾款」的含意完全不同，認為林智堅意圖混淆搞不清楚的民眾，會讓人以為是完整的12億元都會在最後驗收完才付款。

其他網友也說「先付款我也覺得很正常，但你就不要在拗什麼蓋完才付款，因為你已經快付完了」、「尾款才多少錢，廠商前面都賺飽了，爛尾也沒差那一千萬了」、「包商不拿尾款直接跑路也是超賺，如果現有缺失不給追加預算，要他改正完再收尾款，那我覺得他會選擇擺爛」、「問題是這尾款真的對廠商有壓力嗎？」