歐洲提昇生活與工作品質基金會（Eurofound）的一份綜合報告發現，過去兩年間歐盟各國人民對於各國政府機關的信任度有所下降，其部分原因是社群網路。

據《歐洲通訊》（Euractiv）7月26日報導，歐盟基金會這一份報告統計涵蓋2020年春季到2022年春季之間，以新冠肺炎（COVID-19）下的各種管制規定，以及最近俄羅斯入侵烏克蘭標誌性的兩年。

歐盟專門機構歐洲提昇生活與工作品質基金會（Eurofound）執行董事卡爾芬（Ivaylo Kalfin）說，「之所以對國家機構的信任下降，主因是由於各種危機長期不斷累積所致，例如 COVID-19和烏克蘭戰爭。但這種解釋並不充分。事實上，受到假新聞和假消息影響，社群媒體放大了危機所產生的不確定感

卡爾芬是保加利亞前副總理和歐盟議會會員（MEP），自2021年以來，一直領導總部位於都柏林的Eurofound。他表示，不確定感增加和對未來的恐懼，都會成為政治活動的燃料，進而導致分裂。「人民無法在一個共識目標下團結起來，現在歐洲各地民族主義者和相關政黨在政治上都變得很活躍。」

該報告基於對歐盟200,000多人的線上調查，自新冠肺炎疫情開始以來，人民對各國機關的整體信任度平均下降了13.4%，信任度下降幅度最大的是對國家政府（-24.5%），其次是對衛福系統（-10.2%）和警察（-8.1%）的信任度。在歐盟會員國中，來自保加利亞、羅馬尼亞、斯洛伐克、塞浦路斯和匈牙利的人民最不信任他們的政府，而芬蘭、丹麥、瑞典、葡萄牙和盧森堡的人民則相對比較信任他們的政府。

這份報告調查了過去兩年中影響歐盟人民生活和工作生活的因素，強調了生活成本的增加、遠距辦公的興起和局勢不穩定下的心理健康。

研究顯示，在新冠肺炎大流行之後，大多數受訪者更願意繼續遠距辦公，每天或每周幾次。這些人的比例在 30 至 44 歲或有小孩的人群中最高。混合工作（辦公室/居家輪替）在2021年成長許多，並且延續到了2022年維持在同一水平18%。而完全在家裡的工作的歐洲人大概佔12%。

歐盟的生活成本正以空前的速度攀升，到 2022 年 3 月，歐盟 27 個成員國的平均通貨膨脹率接近 8%。共有53%受訪者說，他們的家庭在2022年春季難以維持生計，這比2021年報告的45%和2020年疫情開始時的47%呈現顯著增加。

歐元匯率自2008年美元匯率最高（1:1.33）以來，現已跟美元齊平。（示意圖/Shutter Stock）

儘管到2022年春季歐盟成員國取消了大多數COVID-19的限制令，但人民心理健康水平仍低於疫情剛開始時的水平，這可能歸因於76%的受訪者都表示，非常注意烏克蘭戰爭。最後該調查指出，經濟脆弱的家庭面臨著普遍的不安全感，對於這些家庭來說，能源貧困已經成為現實。