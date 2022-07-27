菲律賓北部呂宋島（Luzon）今（27）日上午發生強震，地震規模達7.1，震源深度僅10公里，首都馬尼拉感受到強烈搖晃，將近430年歷史的古老鐘樓不斷滾落大石塊，也有民宅直接「腰斬」、傾斜。
路透社報導，菲律賓人口最多的呂宋島今日上午發生強震，歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）偵測到地震規模達7.2，震源深度為40公里，不過美國地質調查所（US Geological Survey）偵測到規模為7.1，震源深度僅10公里。
報導指出震央位在多洛雷斯（Dolores）地區東南方11公里處。
目擊者描述，首都馬尼拉（Manila）也感受到強烈搖晃，馬尼拉捷運、輕軌等部分線路一度停駛。
呂宋島南伊羅科斯省（Ilocos Sur）議員辛森（Eric Singson）預計會有餘震，呼籲居民立即離開住家。
美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）並未對這起強震發布海嘯警報。
另外推特上有人上傳地震後馬路裂出大縫、隆起的畫面。南伊羅科斯省知名地標、歷史將近430年的古老守衛鐘樓（Bantay Bell Tower），上方部分建築也被晃到垮下來，大石塊不斷剝落，現場揚起白色沙塵，下方遊客也嚇到逃竄。
另外震央附近的阿布拉（Abra）省也傳出災情，當地議員伯諾絲（Ching Bernos）分享強震後多處民宅傾斜、甚至直接「腰斬」的畫面。
菲律賓國會也在地震發生時緊急疏散人員。
菲律賓位處地震帶，經常發生強震，值得注意的是，北部巴丹群島（Batanes islands）也曾在3年前的（2019年）的7月27日發生規模6強震，主震發生前幾小時曾發生規模5.4前震，2起地震造成9人死亡，另外有部分建築受損。
（持續更新）
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