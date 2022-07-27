(Warning: expletives) Netizen Ceasar Lumibao Jr. captured the horror of the strong earthquake in Ilocos Sur which damaged the Vigan Cathedral. Tourists rush to find shelter as the ground shook. (🎥: Ceasar Lumibao Jr.) | via @MB_mrtnsdngdng pic.twitter.com/Q3kIMEx3KM — Manila Bulletin News (@manilabulletin) July 27, 2022

菲律賓北部呂宋島（Luzon）今（27）日上午發生強震，地震規模達7.1，震源深度僅10公里，首都馬尼拉感受到強烈搖晃，將近430年歷史的古老鐘樓不斷滾落大石塊，也有民宅直接「腰斬」、傾斜。

路透社報導，菲律賓人口最多的呂宋島今日上午發生強震，歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）偵測到地震規模達7.2，震源深度為40公里，不過美國地質調查所（US Geological Survey）偵測到規模為7.1，震源深度僅10公里。

報導指出震央位在多洛雷斯（Dolores）地區東南方11公里處。

目擊者描述，首都馬尼拉（Manila）也感受到強烈搖晃，馬尼拉捷運、輕軌等部分線路一度停駛。

菲律賓北部呂宋島（Luzon）27日發生強震，地震規模達7.1，震源深度僅10公里，圖為呂宋島中部碧瑤市（Baguio）民眾在地震後聚集在路上的畫面。（圖／路透社）

呂宋島南伊羅科斯省（Ilocos Sur）議員辛森（Eric Singson）預計會有餘震，呼籲居民立即離開住家。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）並未對這起強震發布海嘯警報。

另外推特上有人上傳地震後馬路裂出大縫、隆起的畫面。南伊羅科斯省知名地標、歷史將近430年的古老守衛鐘樓（Bantay Bell Tower），上方部分建築也被晃到垮下來，大石塊不斷剝落，現場揚起白色沙塵，下方遊客也嚇到逃竄。

Damage seen at historic Bantay Bell Tower in Ilocos Sur, Philippines, following preliminary 7.3 magnitude earthquake pic.twitter.com/F5C1KMWRD4 — Factal News (@factal) July 27, 2022

另外震央附近的阿布拉（Abra）省也傳出災情，當地議員伯諾絲（Ching Bernos）分享強震後多處民宅傾斜、甚至直接「腰斬」的畫面。

Office of Abra Rep. Ching Bernos shares pictures of effects of earthquake earlier. pic.twitter.com/LwSlmHeHRv — RG Cruz, ABS-CBN News (@RG_Cruz12479) July 27, 2022

菲律賓國會也在地震發生時緊急疏散人員。

House of Representatives releases initial photos of authorities checking soundness of structure before allowing people to return inside. pic.twitter.com/rvkTwsHliJ — RG Cruz, ABS-CBN News (@RG_Cruz12479) July 27, 2022

菲律賓位處地震帶，經常發生強震，值得注意的是，北部巴丹群島（Batanes islands）也曾在3年前的（2019年）的7月27日發生規模6強震，主震發生前幾小時曾發生規模5.4前震，2起地震造成9人死亡，另外有部分建築受損。

菲律賓北部呂宋島（Luzon）27日發生強震，地震規模達7.1，震源深度僅10公里，首都馬尼拉感受到強烈搖晃。圖為菲律賓巴丹群島（Batanes islands）2019年7月27日發生強震後建築倒塌的畫面。（資料照／美聯社）

（持續更新）