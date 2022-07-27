遠雄人壽2008年向昌軒建設購地作為企業總部，但時任昌軒建設總經理向可立、副理羅文德佯稱有「黑道介入」，找來掮客李克毅假仲介，收受遠雄佣金及顧問費3.1億元，結果遠雄集團創辦人趙藤雄、遠雄人壽總經理趙信清父子2人遭檢舉背信，北檢日前不起訴趙氏父子，並依職權送台灣高檢署再議，高檢署審查後，今駁回再議，趙藤雄父子2人獲不起訴確定。

檢調調查，遠雄人壽2008年欲向昌軒建設及聯貸銀行團代表寶華商業銀行（現改為新加坡星展銀行）所代表的債權人，購買昌軒建設公司、奕行、奕銘投資公司參與合建的北市信義區土地，作為遠雄人壽企業總部。

時任昌軒建設總經理向可立、副理羅文德2人明知購地案獲利金額應歸屬昌軒建設及合建案其他參與公司，卻佯稱黑道覬覦建案，找掮客李克毅安排李自己的人頭公司「WIN FAIR」等公司，居間為遠雄人壽仲介處理該購地案。

向可立等人營造該購地整合困難、成交不易、仲介人著力甚深等假象，藉此收取高額佣金，致遠雄人壽2008年5月委任WIN FAIR等公司與昌軒簽約，遠雄付出4億餘元佣金及 顧問費。

2008年7月遠雄人壽以129億元分別與昌軒、奕行及奕銘公司簽訂不動產買賣契約書，向、羅、李等人獲取3.1億元不法利益。事後昌軒向檢調檢舉。北檢已在7月1日起訴向男3人。

檢調偵辦期間，另接獲匿名檢舉指遠雄創辦人趙藤雄、兒子遠雄人壽總經理趙信清勾結李克毅涉及背信、違反《證交法》，但檢方清查相關金流後，認定2人罪嫌不足，另處分不起訴。

依法，北檢須將趙藤雄父子不起訴處分部分，依職權送高檢署再議，高檢署審查後，認為再議無理由，予以駁回，因此趙藤雄父子獲不起訴確定。