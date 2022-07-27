鈊象(3293)高達60元股利今天除權息，包括50元現金股息及10元股票股利，昨日以782元作收，今天除權息參考價為366元。開盤後在平盤上下震盪，出現貼權息走勢。

鈊象上半年營收為營收57.91億元，年增3.4％，創歷史同期新高；營業利益28.41億元，稅前淨利31.45億元，每股稅前盈餘44.45元。上半年營收中，網路遊戲與商用遊戲機台營收占比分別為96％、4％。

鈊象今年第二季起陸續推出新產品，4月在美國推出全新的授權平台，6月推出新的App，預期下半年營運將逐步發酵。另外，先前推出的SlotTrip，以環遊世界的主題包裝，已經提前達到單月營收千萬元目標。

鈊象旗下6大APP提供穩定現金流，今年月營收突破10億元，目前新遊戲平台已經在海外市場導入；遊戲機台部分年中將推出兩款新機台，上半年銷售有略為受到疫情影響，下半年銷售將回溫，下半年營運有望優於上半年。