藝人吳鳳從土耳其來台發展多年，和老婆Rynne（陳錦玉）結婚7年，生下2個女兒，近日趁著疫情趨緩，返回土耳其探親，Rynne 透露吳鳳日前帶著小孩玩水，不慎踩到海膽受傷，讓她回憶起兩人相識過程：「要不是因為那顆海膽，我應該遇不到他」。

Rynne表示老公吳鳳日前陪著女兒下海游泳，竟然在岸邊踩到海膽，導致小腳趾頭被海膽刺到，雖然妹夫跟妹妹想幫他拔出，卻是徒勞無功，但居住在周遭的民眾表示身體會自然吸收，要他們不用過度擔憂，接著給他們一小盤橄欖油，表示只要塗在傷口上就會沒事。

這也讓Rynne回憶起認識老公的前一年，原本準備要到海外工作，就連機票都訂好了，沒想到出發前一週在宿霧旅遊，卻一腳踩到海膽，出國計畫因此取消，事後用了各種方式都無法取出海膽，最後只能等它在體內自然融化，約莫3-4週才沒有感覺到它的存在，這也讓她跟老公開玩笑表示：「要不是因為那顆海膽，我應該遇不到他，所以他要對海膽心存感激」。

對此，網友紛紛留言關切：「還是要消毒比較好喔」、「還是要小心一點，穿鞋」、「超痛，超難拔～我也踩過一次」、「需要擦一些抗生素藥膏不然會發炎」、「記得小時候我爸也是誤踩了海膽，回到家全家出動一根一根夾出來」。