藝人夫妻檔黃嘉千與夏克立鬧婚變，日前女方已透過律師發聲明表示正在處理離婚事宜，坦言這是個艱難的決定，盼外界別影響到家人，事情曝光後，各自的友人紛紛跳出來抱不平，兩人離婚風波至今未停歇，如今又有雙方好友爆料，夏克立與黃嘉千在台灣時就曾發生嚴重衝突，黃嘉千的脖子上因此出現傷痕。

黃嘉千、夏克立16年婚姻破局，目前正打離婚官司，《鏡週刊》報導，多方證詞指出，夫妻倆之間有家暴，某次在加拿大黃嘉千一度感受到生命危險，受暴時枕頭差點成了凶器，導致她無法呼吸，所幸得到社福團體幫助，她才能尋求法律保護。

更有黃嘉千、夏克立雙方友人透露，其實夫妻倆還在台灣時，就經常有嚴重爭執，甚至有次是直接在家人面前發生，兩人起了嚴重口角並且有肢體衝突，她的脖子上因此有了傷痕，而近期夏克立也有「應援團」替他打抱不平發聲，揭露夫妻倆不合的原因是「有人想當藝人，有人想當凡人」，暗示是女方不肯放下台灣這邊的事物，帶著家人到加拿到生活。

但有熟悉內情的人士表示，其實家人雖然在加拿大時看似開心，但畢竟台灣還是她比較熟悉的環境，也因此有部分親友覺得，還是跟黃嘉千留在台灣會比較妥當，友人更透露，黃嘉千在加拿大時氣若游絲，但在台灣時就挺有元氣，據說夫妻之間的攻防戰，黃嘉千因為成功將家人留在身邊並待在台灣，讓她即便正處於離婚風暴中，但仍覺得彷彿吃下定心丸，支撐她繼續扛住離婚的壓力，有傳夏克立已低調返台，準備跟女方打法律攻防戰。